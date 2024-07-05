Жителям Воскресенска напомнили о безопасном месте для купания

Жители Воскресенска отдохнуть и поплавать могут только в одном месте - на озере Светлом. На остальных водоемах округа входить в воду запрещено. Например, на озере Невест в деревне Ильино, озере Белом в городе Белоозерский, Парковом пруду в поселке Хорлово, реке Семиславке в Воскресенске и озере Голубом в деревне Золотово.

«Уважаемые жители! Соблюдение элементарных правил на воде - гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии, не заплывайте далеко и не уверены в своих силах, не оставляйте детей без присмотра. Не используйте для плавания доски, бревна. Пусть ваш отдых будет безопасным!», - отметил начальник подмосковной водо-спасательной службы «Всероссийское общество спасения на водах» в городском округе Воскресенск Андрей Ким.

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