05 июля 2024, 18:40

Жителям Воскресенска напомнили о безопасном месте для купания

Светлана Плотникова
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В городском округе Воскресенск из шести водоемов искупаться можно лишь на озере Светлом в микрорайоне Лопатинский. Сотрудники спасательной службы напомнили правила безопасности на воде.

Жители Воскресенска отдохнуть и поплавать могут только в одном месте - на озере Светлом. На остальных водоемах округа входить в воду запрещено. Например, на озере Невест в деревне Ильино, озере Белом в городе Белоозерский, Парковом пруду в поселке Хорлово, реке Семиславке в Воскресенске и озере Голубом в деревне Золотово.

«Уважаемые жители! Соблюдение элементарных правил на воде - гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии, не заплывайте далеко и не уверены в своих силах, не оставляйте детей без присмотра. Не используйте для плавания доски, бревна. Пусть ваш отдых будет безопасным!», - отметил начальник подмосковной водо-спасательной службы «Всероссийское общество спасения на водах» в городском округе Воскресенск Андрей Ким.

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Отдых Спасатели Воскресенск Водоемы
05 июля 2024, 18:48
Прием заявок на благоустройство территорий в 2025 году начался в Подмосковье
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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В Подмосковье стартовал прием заявок на реализацию мероприятий по благоустройству территорий на 2025 год. Мероприятия проводят с целью улучшения качества жизни граждан Подмосковья и создания комфортной среды для отдыха.

«Городским округам в первую очередь предстоит определить вид и объем планируемых работ, координаты мест, где планируется реализовать программу, а также в установленные сроки согласовать их с жителями», - прокомментировал заместитель председателя правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Комплексное благоустройство территорий включает в себя озеленение, обустройство детских площадок, создание спортивных зон, установку нового освещения и обновление дорожных покрытий. По словам министра, от дотаций на проведение мероприятий по ямочному ремонту и пешеходным коммуникациям отказались около десяти округов.

Подмосковье реализует масштабную программу модернизации тепло- и водоснабжения, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным. Ее задача - за пять лет радикально обновить котельные, коммунальные сети и трубы.

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Благоустройство
05 июля 2024, 18:47
Итоги олимпиады по инженерно-графической грамотности подвели в Подмосковье
Министерство образования МО
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Первая Всероссийская олимпиада по инженерно-графической грамотности завершилась в Коломне. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Участниками олимпиады стали учащиеся со всей России. Среди школьников лучшим стал Виталий Каупуш, второе место заняли Алексей Барковский и Александр Смирнов, третье место досталось Алексею Шандрову. Все ребята представляют Коломну.

Среди студентов колледжей все три ступени пьедестала почета также заняли представители Коломны. Среди представителей вузов в тройку лучших вошли представители Мытищ, Саратова и Улан-Удэ.

Олимпиада проходила в онлайн-формате. Всего на участие было подано 123 заявки. Участникам предстояло пройти через несколько этапов соревнований, начиная с тестирования по основам черчения, заканчивая разработкой брендбука для компаний.

что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Студенты конкурсы
05 июля 2024, 18:47
Соревнования по воднолыжному спорту прошли в Солнечногорске
пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Га базе воднолыжного стадиона «Альфа» в деревне Полежайки городского округа Солнечногорск прошли сразу два спортивных мероприятия. Там состоялись первенство Московской области среди детей и чемпионат Московской области среди юниоров.

Во время турнира спортсмены состязались в нескольких категориях: прыжки с трамплина-катер, слалом-катер, фигурное катание-катер, многоборье-катер. Участников поделили на несколько категорий. По итогам состязаний самые успешные получили медали и грамоты.

«Возможность проведения такого уровня соревнований появилась благодаря теплой погоде и уникальному местоположению акватории Истринского водохранилища. Камыши, растущие вдоль берега, служат препятствием для отбойной волны, а высокие деревья защищают спортсменов от ветра. Качество воды тоже радует. Спортсмены чувствуют ее структуру, она отличается на разных акваториях. На Истринском водохранилище вода достаточно скользкая и мягкая, поэтому обеспечивает идеальное скольжение», - прокомментировала главный судья соревнований Марина Мухитова.

Организовали событие представители Федерации воднолыжного спорта Московской области и спортивного комплекса «Альфа» при поддержке регионального министерства спорта.

Шестого июля на базе воднолыжного стадиона «Альфа» также пройдут масштабные соревнования по воднолыжному спорту «Московский регион Истра 2024» в возрастных категориях старше 21 года и старше 35 лет.

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Спортсмены Солнечногорск
05 июля 2024, 18:35
Складской комплекс построят на базе кластера «Ногинск» к концу года
Главгосстройнадзор МО
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Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили строительство складского комплекса в Богородском городском округе на территории транспортно-логистического кластера «Ногинск». В инспекции также принимали участие эксперты Московской областной строительной центральной научно-исследовательской лаборатории.

На сегодняшний день строительная готовность складского комплекса составляет 70%. Надземная часть здания уже построена, в настоящее время ведутся работы по устройству полов, внутренних и наружных инженерных систем. Для завершения строительства привлечено 150 рабочих и шесть единиц техники.

Новый производственно-складской корпус высотой от одного до трех этажей будет использоваться для приема, хранения и отгрузки товаров народного потребления. Здание общей площадью более 110 тысяч квадратных метров состоит из нескольких блоков, которые будут оснащены современными инженерными системами, соответствующими всем необходимым требованиям для хранения различной продукции.

Реализация проекта также приведет к созданию 2,5 тысячи рабочих мест в Богородском городском округе. Завершить строительство планируют в IV квартале 2024 года.

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Строительство Рабочие места Богородский

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