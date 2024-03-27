Жителям Ступина рассказали о тренировках по бегу в городском округе

В теплое время года клуб организует бесплатные еженедельные тренировки, приглашая ведущих спортсменов Московской области в Ступино. Любой желающий может присоединиться.

«Фабрика спорта» также проводит собственные соревнования, такие как «Летний ушатлон» - бег с использованием лука, старты в триатлоне и дуатлоне, полумарафон «Краски леса». Расписание мероприятий клуба можно найти в группе «ВКонтакте».

Руководитель сообщества Алексей Ушаков сообщил о начале тренировок, которые стартуют от «Речного вокзала». По мнению спортсменов, это самый удобный маршрут для бега ранней весной.

«Планируем провести официальное открытие сезона. Забег состоится 7 апреля по маршруту длиной 22 км. Участники разделятся на три группы по темпам: средний, высокий и медленный темп - для любителей любоваться природой», - рассказал Алексей.

Stupino Ski Run проводит множество ярких спортивных мероприятий для взрослых и детей. В городе имеются секции легкой атлетики для детей и подростков на базе спортивной школы «Ока», а также физкультурно-оздоровительный клуб для спортсменов-инвалидов.

В рамках федеральной программы «Спорт - норма жизни» в Ступино проводятся мероприятия для легкоатлетов. Среди них: первомайская легкоатлетическая эстафета, легкоатлетический этап школьной спартакиады, массовые забеги в День города Ступино и День физкультурника, а также осенний кросс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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