Жителям Солнечногорска напомнили о сроках уплаты имущественных налогов

Срок истечет 1 декабря. В случае несвоевременной уплаты за каждый календарный день просрочки платежа начислят пени.

«Для удобства налогоплательщиков с 1 июля 2023 года предусмотрена возможность получения налоговых уведомлений для уплаты налогов на имущество и НДФЛ, а также требований об уплате задолженности по налогам в электронной форме через личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)», - уточнили в администрации округа.

На портале можно уплатить налог онлайн. Уведомления продублируют заказными письмами о почте.

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