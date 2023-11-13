13 ноября 2023, 22:00

Жителям Солнечногорска напомнили о сроках уплаты имущественных налогов

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В МФЦ Солнечногорска сотрудники администрации и ИФНС напомнили местным жителям об уплате имущественных налогов в срок. Желающие задали свои вопросы.

Срок истечет 1 декабря. В случае несвоевременной уплаты за каждый календарный день просрочки платежа начислят пени.

«Для удобства налогоплательщиков с 1 июля 2023 года предусмотрена возможность получения налоговых уведомлений для уплаты налогов на имущество и НДФЛ, а также требований об уплате задолженности по налогам в электронной форме через личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)», - уточнили в администрации округа.

На портале можно уплатить налог онлайн. Уведомления продублируют заказными письмами о почте.

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Солнечногорск Налоги
13 ноября 2023, 22:13
Компания из Солнечногорска наладила производство 500 тысяч металлических изделий в год
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Научно-производственная фирма «МТ-модуль» наладила производство до 500 тысяч металлических стеллажей для товаров в год. Из 29 предприятий организации 13 находятся в Солнечногорске.

«Сейчас компания готовится к расширению производства, вводу в эксплуатацию нового корпуса. При необходимости со стороны администрации окажем поддержку, в том числе и по подбору персонала», - рассказал замглавы городского округа Кирилл Типографщик.

На данный момент на предприятии компании в Солнечногорске работают почти 60 человек. За 29 лет существования организация ни разу не брала кредитов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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Солнечногорск
13 ноября 2023, 21:18
Огнеборцы напомнили жителям Коломны и Шатуры о пожарной безопасности
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники территориальных управлений № 9 и 11 Московской областной противопожарно-спасательной службы провели профилактические рейды в Коломне и Шатуре. Местным жителям напомнили о пожарной безопасности.

«В ходе рейдов огнеборцы советовали жителям округа проверять исправность электропроводки, розеток, обогревательных приборов и не оставлять без присмотра топящиеся печи», - рассказал замначальника госучреждения Игорь Сорокин.

Также огнеборцы напомнили, что небезопасно оставлять включенными на ночь обогреватели и ставить их возле занавесок. Владельцам частных домов рекомендовали освободить проезд для пожарных машин. Собеседникам раздали памятки с номерами телефонов экстренных служб.

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Спасатели Коломна Шатура
13 ноября 2023, 20:59
Спектакль «Гроза» пройдет в Шатуре 16 ноября
МБУК "ДК им. А.А. Косякова"
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В доме культуры имени Косякова в Шатуре 16 ноября пройдет спектакль «Гроза». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Постановку подготовили воспитанники детского театра «Коляда» ЦДК имени Нариманова.

«В своей постановке артисты обращают внимание на сложные проблемы взрослой жизни. Гости смогут насладиться в том числе танцевальными постановками», - уточнили в ведомстве.

Начало программы в 15:30. Билеты можно купить по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о существовании портала welcome.mosreg.ru. С его помощью жители региона могут узнать о событиях в Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Театры Шатура
13 ноября 2023, 18:56
Центр содействия строительству в Подмосковье сократит сроки рассмотрения заявок
Главгосстройнадзор МО
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Министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян провел совещание с представителями ЦСС. На встрече обсудили новый формат работы и трансформацию Центра содействия строительству.

«Наша совместная задача - изменить поток и скорость предоставления услуг, когда мы максимально сокращаем сроки принятия решения и сроки выполнения процедур, которые находятся в цикле от идеи до выхода на строительство и постановки на кадастровый учет объекта», - подчеркнул Гарибян.

По его словам, большое внимание будут также уделять работе с людьми. ЦСС возьмет на себя ответственность за прохождение всех необходимых процедур и подготовки документов за заявителя.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство

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