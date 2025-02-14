Жителям Солнечногорска напомнили о правильной утилизации габаритных отходов

В список крупногабаритных отходов входят кровати, холодильники, шкафы, диваны и любые другие отходы, высотой или шириной более 50 сантиметров. Выбрасывать такие предметы и технику запрещается как на улице, так и на контейнерных площадках, предназначенных для обычного бытового мусора. Нарушение правил утилизации может повлечь за собой штрафные санкции в размере пять тысяч рублей.

«Мы призываем жителей ответственно относиться к этому процессу, использовать подходящие для этого способы утилизации и не забывать о последствиях за нарушение правил. Сделать Солнечногорск чистым и комфортным местом для жизни - наша общая задача», - рассказал заместитель главы Солнечногорска Леонид Степанов.

Складировать крупногабаритные отходы разрешается только в специальных бункерах на контейнерных площадках, также можно оформить заявку на вывоз на региональном портале Госуслуг.