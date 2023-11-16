16 ноября 2023, 19:28

Жителям Солнечногорска лично вручают повестки в рамках осенней призывной кампании

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В Солнечногорске продолжается осенняя призывная кампания. Уже две недели представители администрации, сотрудники ОМВД и военного комиссариата выезжают на адреса и вручают местным жителям повестки.

Также оповещение о явке в военкомат проводится с помощью почты России и заказных писем с уведомлением о вручении повесток.

Во время визита в местную компанию повестки вручили восьми мужчинам. На данный момент свыше 80 человек уже прошли призывную комиссию, 74 - направили в войска.

«В случае неявки по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, на призывников будут составлены административные протоколы. Отмечу, что с октября в отношении уклонистов ужесточили меры. Штрафы увеличились практически в 10 раз», - сообщил военный комиссар округа Константин Ахметшин.

Штраф составит до 30 тысяч рублей, за уклонение от медкомиссии - от 15 до 25 тысяч, за непредоставление информации о смене места жительства или работы - до пяти тысяч рублей.

Всего запланировано призвать 150 новобранцев.

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Солнечногорск
16 ноября 2023, 20:01
Работу общественного транспорта проверили в Солнечногорске
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Замглавы Солнечногорска Александр Мамлай и начальник отдела дорожной инфраструктуры, транспорта и связи Юрий Шмаков проверили автостанцию. Также они проехали по маршруту № 29 «Солнечногорск (Автостанция) — Сенеж (Городок)».

Представители власти проверили состояние автобусов и пообщались с пассажирами. Чаще всего местные жители бескопоились о соблюдении расписания и увеличения числа автобусов.

«Получаю большое количество жалоб на работу общественного транспорта. В самое ближайшее время встретимся с руководством компании-перевозчика и детально разберем каждую конкретную ситуацию, которая волнует наших жителей!» - сообщил Мамлай.

О сбоях или некачественной работе маршрутов жители Солнечногорска могут сообщать по телефону: 8 (800) 201-67-47.

Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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Солнечногорск
16 ноября 2023, 19:34
Пробки на подмосковных дорогах вечером 16 ноября оценили в 6 баллов
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Вечером 16 ноября пробки на дорогах Московской области достигли шести баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Заторы наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Волоколамском, Мякининском и Каширском шоссе, на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

Водителям напомнили об осторожности на дорогах и минусовой температуре ночью.

Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил ранее губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
16 ноября 2023, 18:58
Участника Великой Отечественной войны Михаила Тимофеева из Солнечногорска поздравили с днем рождения
Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Житель городского округа Солнечногорск, участник Великой Отечественной войны Михаил Тимофеев отпраздновал свой день рождения. Мужчине исполнилось 96 лет.

Михаил Федорович родился 15 ноября 1927 года. В 1944 году его призвали на войну связистом в подразделении связи батальона авиационного обслуживания Военного аэродрома. Награжден медалью «За Победу над Германией». Более 25 лет прослужил в органах прокуратуры в различных должностях. Мужчина награжден знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», знаком отличия «За верность закону 1 степени», медалями Руденко и «Ветеран труда».

Сотрудники администрации и городская прокуратура Солнечногорска поздравили ветерана со знаменательной датой.

«Михаил Федорович принадлежит к тому героическому поколению, которое с честью вынесло суровые испытания Великой Отечественной войны и послевоенных лет. <…> Поздравляем с 96-летием и желаем крепкого здоровья, жизнелюбия и оптимизма», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Ветераны
16 ноября 2023, 18:39
Представители Химок победили на соревнованиях за Кубок федерации по спортивной аэробике
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Ученики спортивной школы «Виктория» в Химках выиграли десять медалей на соревнованиях за Кубок федерации по спортивной аэробике. Участниками чемпионата стали более 400 спортсменов из восьми регионов страны.

Среди спортсменов младшей группы победителями стали Тимофей Семин, Мария Молчанова, Алина Павлова, Иван Правилов, Елены Челышевой, а в старшей категории - Ника Кочеткова. Себебро взяла Станислава Говорова, а бронза у Екатерины Кондратьевой.

Дуэт Ивана Правилова и Марии Молчановой занял первое место в парном соревновании. Среди призеров оказалась и тренер спортивной школы «Виктория» Елена Челышева. Ее признали лучшим наставником по спортивной аэробике.

«Соревнования прошли на высоком уровне. Результат радует - ребята показали хорошую подготовку. В соревнованиях такого масштаба мы неоднократно участвуем в течение всего года. Это уже вторая наша победа», - поделилась тренер спортшколы «Виктория» Елена Челышева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки

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