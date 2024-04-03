03 апреля 2024, 18:05

Жителям Шатуры напомнили о хранящейся в краеведческом музее старинной книге

Пресс-служба администрации города или района
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Книга «Апостол» старше 200 лет хранится в Шатурском краеведческом музее. Редкий фолиант учреждению передал священник Шатурского благочиния.

Как рассказали в администрации округа, экспонат требует бережного хранения и реставрации. Несмотря на свой почетный возраст, книга хорошо сохранилась.

«„Апостол“ - книга для церковных служб - стала первым печатным изданием в России. Именно с нее 460 лет назад, в 1564 году, началось книгопечатание в нашей стране. Работа над изданием длилась почти год», - пояснили в ведомстве.

Хранящийся в музее экземпляр в точности повторяет первое издание «Апостола».

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Книги Музеи
03 апреля 2024, 18:24
Прием заявок на участие в премии «Экология — дело каждого» продлили до 1 мая
Росприроднадзор
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Прием заявок на участие в Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого» продлили до 1 мая 2024 года. Такое решение конкурсная комиссия приняла после многочисленных просьб выпускников школ.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, молодые жители Подмосковья - одни из самых активных участников премии.

«В минувшем сезоне наш регион оказался в ТОП-10 по числу участников, а Андрей Филимонов из Одинцова завоевал Гран-при. Год от года количество подмосковных участников растет, и продление приема заявок, безусловно, еще больше расширит наше представительство в премии», - рассказал Фирсов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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Школы Экология
03 апреля 2024, 18:19
Спартакиаду по шахматам провели в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Химках состоялась спартакиада по шахматам среди сотрудников предприятий и учреждений городского округа. Мероприятие прошло в шахматном клубе баскетбольного центра «Химки» и собрало шесть команд.

Участниками турнира стали команды из научно-производственных объединений имени Лавочкина, «Энергомаш», управления физической культуры и спорта города, академии гражданской защиты МЧС России, Российской международной академии туризма и конструкторского бюро «Искра». Лучшие результаты показала команда научно-производственного объединения имени Лавочкина.

В этом году в рамках спартакиады впервые провели соревнования по стрельбе из лазерного пистолета, что стало новшеством для участников. Команды продемонстрировали высокий уровень подготовки.

Спартакиада продолжится до конца апреля. По итогам определят три лучшие команды и лидеров в индивидуальном зачете. Уже состоялись соревнования по лыжным гонкам, бадминтону и стрельбе из лазерного пистолета, а впереди участников ждут состязания по футболу, плаванию и легкой атлетике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Спортсмены Химки
03 апреля 2024, 18:15
Дорожные службы ликвидировали более 50 асфальтовых ям в Серпухове за сутки
ГБУ МО «МОСАВТОДОР»
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Работники дорожных служб ликвидировали более 50 асфальтовых ям в городском округе Серпухов. При этом более 40 дефектов устранили на региональной дорожной сети и 13 — на муниципальной.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, специалисты Мосавтодора провели ямочный ремонт на улице Коншиных, Борисовском шоссе и Северном проезде. Также заасфальтировали ямы в Пущине на улице Институтской и в деревне Верхние Велеми.

В ведомстве подчеркнули, что мониторинг дефектов дорожного покрытия ведется регулярно, а качество ремонта оценивают специалисты с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Серпухов Дороги Ремонтные работы
03 апреля 2024, 18:08
Новую школу на улице Красина в Орехово-Зуеве оснастили передовым оборудованием
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Новая школа на улице Красина в Орехово-Зуеве начала прием первоклассников. Учебное учреждение оснащено на уровне спецшкол и крупных образовательных кластеров Московской области.

Школа одновременно стильная и функциональная. Для учащихся оборудуют свой планетарий для изучения астрономии. Отмечается, что прием школьников проходит на общих основаниях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Орехово-Зуево

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