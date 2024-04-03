Жителям Шатуры напомнили о хранящейся в краеведческом музее старинной книге
Книга «Апостол» старше 200 лет хранится в Шатурском краеведческом музее. Редкий фолиант учреждению передал священник Шатурского благочиния.
Как рассказали в администрации округа, экспонат требует бережного хранения и реставрации. Несмотря на свой почетный возраст, книга хорошо сохранилась.
«„Апостол“ - книга для церковных служб - стала первым печатным изданием в России. Именно с нее 460 лет назад, в 1564 году, началось книгопечатание в нашей стране. Работа над изданием длилась почти год», - пояснили в ведомстве.
Хранящийся в музее экземпляр в точности повторяет первое издание «Апостола».
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