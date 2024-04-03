Жителям Шатуры напомнили о хранящейся в краеведческом музее старинной книге

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В Химках состоялась спартакиада по шахматам среди сотрудников предприятий и учреждений городского округа. Мероприятие прошло в шахматном клубе баскетбольного центра «Химки» и собрало шесть команд.

Участниками турнира стали команды из научно-производственных объединений имени Лавочкина, «Энергомаш», управления физической культуры и спорта города, академии гражданской защиты МЧС России, Российской международной академии туризма и конструкторского бюро «Искра». Лучшие результаты показала команда научно-производственного объединения имени Лавочкина.

В этом году в рамках спартакиады впервые провели соревнования по стрельбе из лазерного пистолета, что стало новшеством для участников. Команды продемонстрировали высокий уровень подготовки.

Спартакиада продолжится до конца апреля. По итогам определят три лучшие команды и лидеров в индивидуальном зачете. Уже состоялись соревнования по лыжным гонкам, бадминтону и стрельбе из лазерного пистолета, а впереди участников ждут состязания по футболу, плаванию и легкой атлетике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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