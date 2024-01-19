Жителям Протвина пообещали решить проблему с вывозом мусора

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Встречу с жителями посетили представители местной администрации, управляющих компаний, а также депутаты. Свои вопросы граждане смогли задать лично временно исполняющему полномочия главы округа Оксане Лебедевой.

Людей на встречу пришло не так много, вероятно, виноваты были плохие погодные условия и сильный снегопад. Вопросы, которые были заданы в этот вечер, разбирали основательно и без суеты.

«Я пришла по поводу уборки мусора нашим региональным оператором. Мусор остается у домов. Нет четкого графика работы», - сообщила Ирина Абориген.

Ей пообещали разобраться с проблемой в ближайшее время. Для этого будет направлено обращение в адрес регионального оператора.

«С региональным оператором мы сейчас свяжемся. В режиме диалога постараемся все решить», - сообщает директор МБУ «УКП» Протвина Сергей Соин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области.

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