Жителям Подольска разъяснили суммы коммунальных платежей за отопление в январе

Скульптуру «Бегущие дети. Детство» открыли в Центральном парке в Долгопрудном. В Министерстве благоустройства Московской области уточнили, что в парке ведется комплексная модернизация по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«Центральный парк в Долгопрудном открылся к 30-летию Победы весной 1975 года. За почти полвека изменились стандарты внешнего оформления и функциональности парков. Поэтому мы приняли решение привести это место в порядок, обновить инфраструктуру, чтобы оно еще много лет радовало жителей», - отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Арт-объект создали в «Мастерской Алексея Шилова». Он символизирует добро, свет и радость детства, напоминая о важности семьи и детей в жизни каждого человека. Новая скульптурная композиция также подчеркивает важность идеологии семьи.

В рамках модернизации в парке также обустроят входные группы, обновят дорожно-тропиночную сеть, приведут в порядок историческую аллею и установят сухой фонтан, а для любителей активного отдыха построят скейт-парк.

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