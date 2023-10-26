Жителям Подмосковья стала доступна высокотехнологичная медицина по ОМС

Новое оборудование позволит проводить не только плановые вмешательства, но и экстренные. Раньше при возникновении экстренных ситуаций многие пациенты отправлялись в соседний Дмитров, теряя драгоценное время. Пациентка поделилась первыми ощущениями после операции, подчеркнув, что чувствует себя замечательно. После хирургического вмешательства она отправилась домой.

«Ощущения очень хорошие, замечательные. Настроение хорошее. Страх прошел, который был перед операцией. Все хорошо», - рассказала Маргарита.

В Дагестане несколько дет назад два сосудистых хирурга провели больше сотни подобных операций за сутки. Дубнинские врачи пока не планируют побивать рекорд южных коллег, но постараются принести пользу максимальному числу пациентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе.

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Также осмотр в медучреждении прошел 83-летний пенсионер Андрей Евсеевич. Он рассказал, что после прихода в поликлинику ему стало плохо.

«Меня медсестра увидела и назначила кардиограмму. Сделали кардиограмму, вызвали врача», - поделился пациент.

Врач-кардиолог Медико-санитарной части № 9 рассказал, что была снята электрокардиограмма, на которой обнаружили признаки ишемии миокарда. После этого пациент в экстренном порядке был переведен в реанимацию сосудистого центра. Таким образом специалисты спасли жизнь пенсионеру. Однако, по словам врачей, это только первый этап помощи, за которым следует большой объем работы.

Руководитель сосудистого центра Виталий Андреев отметил, что экстренно сделать первичную помощь в виде оперативного вмешательства или стабилизации состояния - недостаточно.

«Следующий этап, второй этап - это реабилитация. От него очень зависит дальнейший прогноз именно качеств жизни пациент», - рассказал Андреев.

Врач-реабилитолог Наталья Балашова добавила, что на сегодняшний день в медучреждении помогают встать на ноги пациентам трех основных направлений: неврология, травматология и кардиология. Междисциплинарная команда работает с каждым пациентом. Реабилитологи, неврологи, кардиологи привлекают, при необходимости, даже логопедов.

Перед врачом стояла задача разобраться с варикозом у пациентки по имени Маргарита. И это был не вопрос эстетики женских ног. Застой крови и повреждение стенок сосудов ведут к сгущению крови и образованию тромба. Закупорка сосудов способна спровоцировать ишемию и инфаркт. Сердечно-сосудистый хирург Дмитрий Борисов рассказал, что в ходе операции пациентке пунктировали вену и вставили лазерный световод в просвет большой подкожной вены.

«Мы еще являемся федеральным учреждением и поэтому у нас есть такие возможности - использовать определенные коды для того, чтобы сделать эту операцию более доступной. А так да, операция эта, если в Подмосковье в районе 50-60 тысяч. В Москве в частных центрах такая операция больше 100 тысяч», - поделился Борисов.