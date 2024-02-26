Жителям Подмосковья сообщили о смещении сроков доставки квитанций за услуги ЖКХ в марте
Жителям Московской области рассказали, что счета на оплату коммунальных услуг за февраль будут выставлены немного позже обычного — до 5 марта. Срок выпуска квитанций сдвигается из-за того, что февраль короткий месяц. Поэтому специалистам потребуется дополнительное время для формирования платежных документов.
Большинство клиентов МосОблЕИРЦ смогут оплатить счета уже 1 марта. Документы будут доступны в личном кабинете. Рекомендованный срок оплаты - до 10 числа месяца, следующего за расчетным.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они позволят поднять качество теплоснабжения потребителей в регионе, а также предотвратить возможные нарушения.
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