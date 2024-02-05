Жителям Подмосковья разъяснили внешние отличительные признаки информаторов на выборах президента

Каждый информатор будет одет в специальную брендированную куртку синего или белого цвета. Кроме того, при себе он будет иметь удостоверение члена участковой избирательной комиссии, бейдж и синюю сумку через плечо с логотипом избирательной кампании по выборам президента России.

Напомним, всего на территории Подмосковья поквартирный обход избирателей будут осуществлять 15, 8 тысячи человек, 82,8% из которых - женщины.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79,8% россиян.

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