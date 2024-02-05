Жителям Подмосковья разъяснили внешние отличительные признаки информаторов на выборах президента
До начала работы информаторов на выборах президента осталось меньше двух недель. Для удобства граждан отличить сотрудника участковой избирательной комиссии можно будет по внешнему виду.
Каждый информатор будет одет в специальную брендированную куртку синего или белого цвета. Кроме того, при себе он будет иметь удостоверение члена участковой избирательной комиссии, бейдж и синюю сумку через плечо с логотипом избирательной кампании по выборам президента России.
Напомним, всего на территории Подмосковья поквартирный обход избирателей будут осуществлять 15, 8 тысячи человек, 82,8% из которых - женщины.
Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79,8% россиян.
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