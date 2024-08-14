Жителям Подмосковья разъяснили тарифы на электроэнергию

Жителям муниципалитетов, чьи дома оборудованы стационарными электроплитами или электроотопительными системами, а также сельским жителям, могут предложить понижающие коэффициенты. Эти коэффициенты колеблются от 0,7 до 1.

Специалисты подчеркнули, что для получения специального тарифа для сельских жителей необходимо соблюдение двух условий: использование электроэнергии в жилом помещении и проживание потребителя в сельской местности.

Для получения более детальной информации и консультаций рекомендуется обращаться в Комитет по ценам и тарифам Московской области.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».