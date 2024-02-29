Жителям Подмосковья разъяснили порядок получения разрешения на использование земельного участка

Она подчеркнула, что новая рубрика «Земельные услуги в цифре» будет посвящена всем услугам, предоставляемым на территории Подмосковья.

«Для нас принципиально важно, чтобы услуги и сервисы были не только доступны и удобны, но и просты в получении», - отметила Наталья Адигамова.

Первая услуга - «Выдача разрешения на использование земельного участка Московской области». За ее получением могут обратиться физические и юридические лица. Она предоставляется абсолютно бесплатно в течение восьми рабочих дней. Информация будет автоматически отправлена в личный кабинет РПГУ или на почту заявителя, но также есть возможность узнать статус заявления через сервис на портале РПГУ.

Разрешение выдаются на разные сроки в зависимости от целей использования земельного участка: от одного года до срока действия лицензии или договора. Для получения услуги необходимо предоставить подписанное заявление, документ удостоверяющий личность, полномочия представителя (если имеется), а также схему участка на кадастровом плане.

В 2023 году данной услугой воспользовались 99 человек и организаций из Подмосковья.

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