Жителям Подмосковья расскажут о том, как распознать фальшивые лотереи и розыгрыши

Завершился четвертый сезон всероссийского конкурса «Большая перемена» с участием колледжей Московской области. Два учебных заведения вошли в двадцатку лучших средних профессиональных образовательных организаций по всей России.

В финал «Большой перемены» вышли более 600 участников, которые приехали из разных уголков страны. На основе результатов конкурса был составлен рейтинг лучших колледжей и техникумов, включая филиалы ГСГУ в Егорьевске и Зарайске.

Каждое из учебных заведений получило два миллиона рублей на развитие. Студенты Зарайского педагогического колледжа достигли успеха, завоевав четыре диплома призеров «Большой перемены».

Колледж педагогики и искусства Егорьевского городского округа получил один диплом. Лауреатам также вручили сертификаты на сумму от 100 до 200 тысяч рублей, которые они смогут использовать для образования или развития стартапа.

Финал конкурса прошел в Нижнем Новгороде. Учебные заведения Московской области представляли 17 участников, четверо из которых завоевали призовые места.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Там проходят обучение молодые люди со всех регионов России.

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