Жителям Подмосковья рассказали о студенческих спасательных отрядах МЧС

«Эта организация общественная, молодежная, всероссийская. В каждом субъекте у нас есть региональное отделение. В том числе на территории Московской области уже порядка восьми лет наше региональное отделение развивается активно», - поделился собеседник.

На сегодняшний день в составе организации находятся 17 местных отделений, 16 студенческих отрядов.

«В прошлом году мы запустили новый проект по развитию школьных спасательных отрядов. На сегодняшний момент у нас их 14», - добавил Еськин По его словам, основной задачей организации является обеспечение безопасности совместно с профессиональными службами, такими как МЧС, МВД, ФСБ и ФСО. Волонтеры также помогают на крупных мероприятиях, где присутствуют первые лица государств.

В Подмосковье активно развиваются добровольческие движения и организации. В их числе - студенческие спасательные отряды МЧС. О том, как они помогают жителям, в интервью «360» рассказал председатель Совета Всероссийского студенческого корпуса спасателей Московской области Никита Еськин.