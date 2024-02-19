19 февраля 2024, 10:05

Жителям Подмосковья рассказали о режиме работы МФЦ в праздники

Медиасток.рф
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Офисы и подразделения МФЦ не будут работать в Подмосковье в День защитника Отечества и Международный женский день. При этом 22 февраля и 7 марта график останется без изменений.

Как рассказали в Мингосуправлении Подмосковья, 22 февраля и 7 марта услуги в МФЦ будут оказывать в обычном режиме, а 23 февраля и 8 марта будут нерабочими. К обычному графику центры вернутся 24 февраля и 9 марта.

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МФЦ
19 февраля 2024, 10:26
Минобразования Подмосковья: победители всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» получат премии
МЕДИАСТОК.РФ
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Победители всероссийского конкурса профмастерства среди работников сферы допобразования «Сердце отдаю детям» будут получать денежную премию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

«Мы ввели эту выплату впервые, чтобы поддержать наших талантливых педагогов дополнительного образования. Вознаграждение в размере 100 тыс рублей получат победители девяти номинаций», - подчеркнула вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Помимо этого, из числа лидеров выберут абсолютного победителя, который получит дополнительные 100 тысяч рублей.

Напомним, что региональный конкурс проводится в три этапа: муниципальный, региональный заочный и региональный очный.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ. Сейчас в Московской области насчитывают 1,8 миллиона школьников. Каждый год их количество растет примерно на 40 тысяч человек.

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Образование
19 февраля 2024, 10:20
Более 1,3 миллиарда рублей выделят для выплат беременным и кормящим женщинам Подмосковья в 2024 году
Unsplash
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Материнство и детство поддерживают в Подмосковье социальными выплатами. В 2024 году на поддержку беременных и кормящих женщин направят более 1,3 миллиарда рублей.

«В Подмосковье реализуется целый ряд мер поддержки, и важной составляющей здесь является финансовая поддержка семей при рождении ребенка. В частности, беременным и кормящим женщинам, а также детям до трех лет предоставляется ежемесячная выплата на питание. На эти цели в 2024 году предусмотрено более 1,3 миллиарда рублей. В прошлом году выплату оформили почти 280 тысяч жительниц», - рассказала член комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Татьяна Карзубова.

Семьи, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, получают единовременное пособие при рождении ребенка. В прошлом году такой мерой поддержки воспользовались более 4,4 тысячи семей. В 2024-м на эти выплаты предусмотрено более 308 миллионов рублей.

Многодетным семьям Подмосковья доступно 17 региональных мер поддержки. Это выплаты, бесплатный проезд в общественном транспорте, жилищные сертификаты и другие льготы. О том, как помогают таким семьям, губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложила глава Минсоцразвития Людмила Болатаева.

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Дети Семья Женщины Мособлдума Госуслуги
19 февраля 2024, 10:09
Поликлинику в ЖК «Заречье Парк» в Одинцове достроят к концу 2024 года
ООО СЗ "САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"
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Строительство поликлиники на 300 посещений продолжается в жилом комплексе «Заречье Парк» в Одинцове. Готовность объекта превысила 82%. Учреждение планируют открыть к концу года.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, на площадке трудятся 32 человека. Сейчас они завершают черновые отделочные работы, а также монтаж внутренних коммуникаций. В начале марта строители будут устанавливать сети электроснабжения.

Площадь четырехэтажного здания составит около 3,4 тысячи квадратных метров. Там будут работать терапевтическое и диагностическое отделения, а также кабинеты теплолечения, электро-светолечения и другие. Внутри разместят мебель и современное оборудования. Пациентов будут принимать терапевты и врачи более 10 узких направлений.

В поликлинике будут работать лифты и специальные санузлы для инвалидов, а возле здания обустроят парковку на 27 мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Одинцово Строительство Поликлиники
18 февраля 2024, 19:28
Природоохранную зону создадут в Ленинском городском округе
Министерство экологии и природопользования Московской области
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Министерство природных ресурсов и экологии России согласовало создание особо охраняемой зоны вокруг памятника природы «Суханово», расположенного в Ленинском городском округе. Площадь территории нового заповедника превысит 71 гектар.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов подчеркнул, что проектируемая ООПТ включает ряд ценных комплексов. Среди них леса различных типов, а также луга.

«Также ценным природно-культурным объектом является старинный парк усадьбы „Суханово“ с сохранившимися аллеями и многочисленными деревьями-долгожителями. Здесь установлены местообитания 15 охраняемых видов фауны и краснокнижного растения - рябчика шахматного», - указал Тихон Фирсов.

При проведении исследований территории будущего памятника специалисты выявили богатое разнообразие насекомых, в частности бабочек, в этой местности. В районе обитают краеглазка эгерия, коконопряд молочайный, медведица-хозяйка, шашечница авриния и другие виды.

Кроме того, установлено присутствие других краснокнижных животных, таких как обыкновенный уж, черный коршун, дятел - средний пестрый, зеленый и седой.

Планируется, что к середине текущего года будет разработан проект постановления, предполагающий создание охранной зоны вокруг памятника природы «Суханово», от имени губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

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Природа Экология Ленинский округ

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