Жителям Подмосковья рассказали о режиме работы единого расчетного центра в праздники

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, 30 декабря офисы будут работать по обычному графику, а с 31 декабря по 8 января будут закрыты.

Кроме того, с 31 декабря изменит работу контактный центр. В последний день года он будет доступен с 08:00 до 18:00, 1 и 2 января станут выходными, а с 3 января обратиться туда можно с 08:00 до 22:00.

С 9 января офисы и кассы вернутся к прежнему режиму работы.

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