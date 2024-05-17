Жителям Подмосковья рассказали о реабилитации детей через музыку

Реабилитационные центры работают во всех округах Подмосковья, там помогают детям с особенностями развития. С ними занимаются психологи, логопеды, специалисты ЛФК и другие. Еще один инновационный метод заработал два года назад, когда в регионе появились аппараты биоакустической коррекции.

По словам Людмилы Фурмановой, такое лечение назначают детям с задержками в развитии речи, расстройствами аутистического спектра и другими. Благодаря высокой пластичности мозга ребенка метод дает хорошие результаты.

«У ребенка снимается электроэнцефалограмма. Программа преобразует это в звук, который идет ребенку в наушники. Звук имеет четыре программы. Задача врача - выставить одну из них, по диагнозу», - объяснила Фурманова.

В среднем для достижения хорошего результата ребенку нужно 10 сеансов. Получить такое лечение можно бесплатно, имея свежее направление на электроэнцефалограмму.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».