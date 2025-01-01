01 января 2025, 15:05

Жителям Подмосковья рассказали о работе коммунальных служб 1 января

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Свыше тысячи единиц коммунальной техники и средств малой механизации для уборки придомовых территорий и общественных пространств выйдет в течение суток на улицы Московской области. В некоторых муниципалитетах снежный покров достигает 20 сантиметров.

Температура воздуха в Подмосковье колеблется от +1 до -2 градусов. Согласно данным тепловой карты осадков, в ближайшие дни ожидаются сильные снегопады в городских округах, таких как Дубна, Дмитровский, Сергиево-Посадский, Электросталь, Мытищи, Химки, Клин и Солнечногорск.

На 12:00 коммунальные службы занимаются механизированной уборкой дворов и общественных зон, а также их обработкой противогололедными материалами.

Для обеспечения удобства граждан в первую очередь очищают входные группы домов, лестничные пролеты, подъезды к контейнерным площадкам и тротуары.

ЖКХ Снегопад
01 января 2025, 16:22
Полную программу мероприятий на новогодние каникулы опубликовали в Балашихе
Пресс-служба администрации Балашихи
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В праздничные дни каждого, кто посетит Балашиху, ждет масштабная программа мероприятий. Они пройдут в разных районах муниципалитета.

Праздничная программа стартовала уже 1 января с забега в Пестовском парке. Также любители активного отдыха могут посетить занятия по лыжам от тренера «Спортивного комплекса „Союз“» Анастасии Константиновой в Ольгинском парке. Они будут проводиться 4 и 7 января.

В Ледовом дворце «Арена Балашиха» со 2 по 9 января каждый день в 19:00 будут проходить мастер-классы по хоккею с мячом, 3 января в 12:00 его проведут также на стадионе «Криогенмаш». Новогодняя эстафета ожидает жителей 3 января в 15:00 на дворовой площадке на улице Зеленой.

Встречи с Дедом Морозом организуют 3 января в 14:00 на дворовой площадке в микрорайоне Гагарина. Спортивно-массовое мероприятие «Выходи во двор» пройдет в 13:00 на дворовой площадке на улице Некрасова, 4 и в 15:00 на дворовой площадке на улице Юлиуса Фучика, 2/6.

«Ледовые старты» для жителей проведут 4 января в 12:00 на стадионе «Криогенмаш». «Новогодние эстафеты Победы» ожидают жителей 4 января в 12:00 на стадионе «Строитель». Открытая тренировка по лыжным гонкам пройдет 5 января в 11:00 в Голицынском парке.

Шоу фигуристки Татьяны Навки состоится 5 января в 19:30 в Пестовском парке. 6 января в 12:00 на площади у Ледового дворца проведут зрелищный мотофристайл, а в 12:00 на дворовой площадке на улице Солнечной, 12 и в 14:00 на дворовой площадке в микрорайоне Гагарина, 13 организуют новогодний шорт-трек.

Турнир по хоккею с шайбой «Русская классика» ожидает жителей 6, 8 и 9 января в 20:00 в Пестовском парке. Кроме того, в 14:00 на стадионе «Строитель» будут «Рождественские катания на коньках с Дедом Морозом и Снегурочкой».

«Новогодний мини-турнир по хоккею» проведут 8 января в 12:00 на дворовой площадке на улице Солнечной, 12, а турнир «Снежный дартс» будет 9 января в 16:00 на стадионе «Криогенмаш».

Отдых Балашиха Новый год
31 декабря 2024, 21:00
Хирурги МОЦОМД вернули возможность дышать новорожденному ребенку
МОЦОМД
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В Московский областной центр охраны материнства и детства поступил новорожденный с врожденным новообразованием, которое затрудняло дыхание. После тщательного обследования, включая магнитно-резонансное исследование, врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве.

Операция прошла успешно, благодаря мастерству хирургов и использованию атравматичных инструментов. Носовое дыхание ребенка было восстановлено.

По словам лечащего врача Никиты Щербенева, операция восстановила нормальную проходимость носового прохода и вернула ребенку возможность полноценно дышать. Врачи призывают всех беречь свое здоровье, особенно в праздничные дни.

Сейчас мальчик выписан домой и развивается соответственно возрасту.

Дети Здравоохранение Врачи
31 декабря 2024, 20:33
Более тысячи человек приняли участие в «Манжосовской лыжной гонке» в Одинцове
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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В канун Нового года состоялась 55-я «Манжосовская лыжная гонка». Среди почетных гостей были чемпионы и призеры Олимпийских игр, а также заслуженные тренеры. Пятикратная олимпийская чемпионка Лариса Лазутина поздравила участников с Новым годом и выразила надежду, что гонка станет для начинающих лыжников первым шагом к спортивным достижениям.

Более 1,5 тысячи любителей лыж собрались на трассе в Одинцовском парке. Участникам предложили дистанции от 600 метров до 18 километров. Также состоялся костюмированный забег на 1,2 тысячи метров, в котором приняли участие лыжники в карнавальных костюмах.

Для ветеранов гонки была выделена отдельная категория. Они вышли на старт в ретро-костюмах и с раритетным инвентарем. Александр Воронин пробежал 6 километров на лыжах 1926 года выпуска, а Анатолий Слугин, ставший победителем 50 лет назад, принял участие в юбилейном старте.

Александр Зарецкий отметил, что участвовал в 52 гонках из 55 проведенных. По его словам, это прекрасное мероприятие, подарившее ему и другим участникам отличное настроение. Он пожелал всем здоровья и исполнения желаний в новом году.

Спортсмены Новый год
31 декабря 2024, 20:05
«Пусть все мечты обязательно исполнятся». Воробьев обратился к жителям Подмосковья в канун Нового года
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с наступающим Новым годом. В своем обращении он подчеркнул, что это всегда теплый и семейный праздник, который в каждом доме встречают по-особенному. Он также пожелал, чтобы все желания обязательно исполнились.

«Дорогие и уважаемые жители нашего Подмосковья, Новый год - это всегда теплый и семейный праздник, который в каждом доме особенный. Когда рядом родные и близкие, малыши ждут подарков, а мы, родители, стараемся их порадовать, сделать самым добрым и счастливым вечер уходящего года», - заявил Воробьев.

Губернатор отметил, что уходящий год выдался непростым, особенно для тех, чьи отцы, мужья и братья сейчас находятся в зоне СВО.

«Для тех, кто защищает Отечество и тех, кто ждет своих близких дома. Хочу сказать слова благодарности нашим Героям, бойцам, которые выполняют тяжелую и опасную работу. Всем, кто упорно трудится, приближая нашу победу», - подчеркнул глава региона.

Воробьев также поблагодарил жителей Подмосковья, кто оказывает поддержку военнослужащим и заверил, что она продолжится. При этом к каждому бойцу и его семье будет выработан отдельный подход.

«В новый год всегда хочется взять с собой все самое важное и дорогое. Пусть это будут наши родные и друзья, добрые дела, поддержка и любовь. Пусть все мечты обязательно исполнятся, а в каждой семье и каждом доме всегда будет место празднику, теплым словам и добрым улыбкам. Счастливого Нового года, наше родное, дорогое Подмосковье!» - подытожил Воробьев.

Праздники Семья Андрей Воробьев Новый год Обращение губернатора Московской области

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