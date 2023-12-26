26 декабря 2023, 13:13

Жителям Подмосковья рассказали о преимуществах покупки недвижимости путем торгов

Комитет по конкурентной политике Московской области
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Жители Подмосковья могут приобрести недвижимость у государства через торги. С начала года количество таких сделок выросло на 25%. Главный принцип аукциона — предложить наибольшую цену среди участников.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, для определения максимальной цены рекомендуется изучить рынок в выбранном городском округе, а также определить максимальный бюджет. Финальная цена должна быть на 20-30% ниже рыночной стоимости земельного участка.

По итогам 2023 года Подмосковье вошло в тройку лидеров по качеству жизни среди регионов России. Все больше людей рассматривают область для переезда из-за транспортной доступности и наличия социальных и других объектов Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Аукционы Недвижимость
26 декабря 2023, 14:37
Росгвардия открыла Центр подготовки операторов и техников БПЛА в Подмосковье
Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
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В Московской области на базе одного из спецподразделений Росгвардии открылся Центр подготовки операторов и техников беспилотников и FPV-дронов. Их уже начали обучать на симуляторах, давать теорию, инженерную и техническую подготовку.

«В качестве инструкторов выступают сотрудники спецподразделения ведомства, прошедшие обучение под руководством ведущих специалистов этого направления и получившие персональные квалификационные сертификаты», - уточнили в подмосковной Росгвардии.

Во время практики обучающиеся выполняют задания на открытой местности и в замкнутом пространстве, учатся маневрировать в городе, лесу. С каждой новой ступенью задачи усложняются.

Первый выпуск операторов уже состоялся.

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Росгвардия
26 декабря 2023, 14:36
Автоинспекторы в Одинцове напомнили пешеходам о правилах безопасности в новогодние праздники
Unsplash
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Автоинспекторы в Одинцове решили напомнить пешеходам о важности соблюдения правил дорожного движения во время зимних каникул. Акция «Безопасная зима» прошла в местах массового отдыха жителей.

Сотрудники Госавтоинспекции рассказывали пешеходам, как безопасно переходить дорогу и для чего используют световозвращающие элементы на одежде. Ликбез провели и для юных жителей Одинцовского округа.

Участникам акции подарили информационные брошюры с рекомендациями по соблюдению правил безопасности на дорогах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Дети ГИБДД Новый год
26 декабря 2023, 14:14
Стоимость проезда на фирменных экспрессах ЦППК изменится в новогодние праздники
ЦППК
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С 29 декабря по 9 января изменятся тарифы на проезд в некоторых экспрессах ЦППК. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на транспортную компанию.

Цены скорректируют на маршрутах между Москвой и Александровом, Владимиром, Калугой, Рязанью, Тцлой, Крутое/Петушками, Дубной и обратных рейсах.

«Компания просит учитывать данную информацию при планировании поездок. Ознакомиться со стоимостью проезда и приобрести билеты на фирменные экспрессы можно на официальном сайте компании, а также в мобильном приложении „Расписание и билеты ЦППК“», - уточнили в министерстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Поезда
26 декабря 2023, 13:49
Минтранс Подмосковья сообщил о растущем дорожном трафике перед Новым годом
Минтранс МО
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Перед Новым годом количество машин на дорогах Подмосковья всегда увеличивается. Это приводит к удлинению времени проезда по привычным маршрутам, особенно в центрах городов. Пиковые часы начинаются уже с 16:00.

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что пробки чаще всего возникают на основных магистралях, съездах с МКАД, городских улицах и возле крупных торговых объектов.

Водителей призвали не спешить за рулем, соблюдать правила и уважать других участников дорожного движения. Уже 31 декабря интенсивность снизится, а в праздничные дни трафик будет минимальным. На прежний уровень ситуация вернется лишь во второй половине января.

Основными причинами ДТП и гибели людей в новогодний период традиционно становятся алкогольное опьянение и превышение скорости. После застолий лучше воспользоваться услугами такси, даже если выпито совсем немного.

Соблюдать осторожность призывают и пешеходов: переходить дорогу только в специальных местах, убедившись в отсутствии транспорта. В темное время обязательно носить световозвращатели. Особое внимание - на парковках у магазинов и во дворах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги Водители

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