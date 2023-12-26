Жителям Подмосковья рассказали о преимуществах покупки недвижимости путем торгов

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, для определения максимальной цены рекомендуется изучить рынок в выбранном городском округе, а также определить максимальный бюджет. Финальная цена должна быть на 20-30% ниже рыночной стоимости земельного участка.

По итогам 2023 года Подмосковье вошло в тройку лидеров по качеству жизни среди регионов России. Все больше людей рассматривают область для переезда из-за транспортной доступности и наличия социальных и других объектов Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».