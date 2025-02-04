Жителям Подмосковья рассказали о правилах и сроках уборки подъездов

В соответствии с документом каждый день необходимо проводить влажное подметание лестничных клеток и маршей двух первых этажей и полов в лифтах. Раз в неделю это следует делать на всех этажах. С этой же периодичностью должны убирать загрузочные камеры в мусоропроводах.

Два раза в месяц в доме положена полная влажная уборка лестничных клеток и маршей всех этажей и лифтовых кабин.

Один раз в месяц должны мыть нижний сегмент мусоропровода и проводить дезинфекцию мусоросборников. Раз в год необходима уборка с мытьем окон, решеток, пожарных и чердачных лестниц, а также батарей.

Управляющая организация или собственники дома на общем собрании могут определить периодичность проведения генеральной уборки, однако она должна проходить по меньшей мере раз в год.