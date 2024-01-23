Жителям Подмосковья рассказали о новом порядке платы за техобслуживание газового оборудования

Начислять плату за услугу «Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО)» жителям будут равными долями в течение года. Специалисты обязаны проводить техобслуживание один раз в год в соответствии с графиком , размещенном на сайте АО «Мособлгаз».

Жители, в свою очередь, обязаны предоставить доступ в квартиру или дом для этой работы.

В квитанциях МосОблЕИРЦ за январь 2024 года в строке «ТО ВКГО» отразятся начисления уже в адрес АО «Мособлгаз». Неоплаченные начисления в адрес прежних поставщиков услуги отразятся в строке «ТО ВКГО 2023».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области.

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