23 января 2024, 17:55

Жителям Подмосковья рассказали о новом порядке платы за техобслуживание газового оборудования

МосОблЕИРЦ
Читайте нас в: Google Новости

Ремонт и обслуживание газового оборудования с 1 января проводит только одна компания в Подмосковье — это АО «Мособлгаз». В Едином расчетном центре региона рассказали, как будет начисляться оплата за эти услуги.

Начислять плату за услугу «Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО)» жителям будут равными долями в течение года. Специалисты обязаны проводить техобслуживание один раз в год в соответствии с графиком , размещенном на сайте АО «Мособлгаз».

Жители, в свою очередь, обязаны предоставить доступ в квартиру или дом для этой работы.

В квитанциях МосОблЕИРЦ за январь 2024 года в строке «ТО ВКГО» отразятся начисления уже в адрес АО «Мособлгаз». Неоплаченные начисления в адрес прежних поставщиков услуги отразятся в строке «ТО ВКГО 2023».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Газ
23 января 2024, 18:38
Схему движения изменят на Осташковском шоссе в Мытищах с 1 февраля
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Реконструкция Осташковского шоссе продолжается в Подмосковье. На этом фоне в Мытищах временно изменят схему движения транспорта с 1 февраля. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Ранее из-за работ закрыли участок шоссе в деревне Погорелки между остановками «Воинская часть» и «Погорелки». На данный момент движение по шоссе вновь открыто.

На участке в Мытищах установят соответствующие дорожные знаки. Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД.

Строительство двух крупных дорожных проектов завершат в Подмосковье в 2024 году - об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. Это участок от Ленинского городского округа до Люберец и Пироговская хорда в Мытищах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Дороги
23 января 2024, 18:26
Строительная готовность детского сада на улице Колпакова в Мытищах превысила 80%
Читайте нас в: Google Новости
Строительство детского сада на улице Колпакова продолжается в Мытищах. На данный момент работы завершили более чем на 80%. Новый объект сможет принять 250 малышей.

Строители завершают фасадные, отделочные работы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

«На объекте задействовано 102 рабочих и три единицы техники. Ведется устройство инженерных сетей, монтаж потолков, покраска стен, установка сантехнического оборудования», - говорится в сообщении.

В новом детском саду обустроят все необходимое для воспитанников: игровые, спальни, раздевалку, буфет и другие необходимые помещения. Занятия музыкой и физкультурой будут проходить в двух специальных залах. Ожидается, что детский сад заработает уже в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Детские сады
23 января 2024, 17:56
Еще 20 студентов Государственного университета просвещения пройдут практику в онкодиспансере в Подмосковье
Московский областной онкологический диспансер
Читайте нас в: Google Новости
Практику на базе Московского областного онкологического диспансера пройдут 20 студентов Государственного университета просвещения. Они будут изучать сестринское дело и врачебную деятельность.

По словам главврача диспансера Владимира Асташова, медицинский факультет в университете открыли четыре года назад. На базе медучреждения развернули кафедру общей хирургии с курсом «Онкология».

«Наши врачи являются сотрудниками данной кафедры и читают лекции для студентов, проводят практические занятия и семинары. Дважды в год студенты учебного учреждения проходят практику в областном онкодиспансере. На втором и третьем курсе осваивают основы „Сестринского дела“, а на четвертом курсе уже осваивают основы врачебной деятельность», - сказал он.

На медицинском факультете есть учебная база для подготовки будущих врачей. Студенты осваивают общеобразовательные дисциплины на профильных факультетах и кафедрах с опытными преподавателями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об открытии детского госпиталя в Красногорске этим летом. Сейчас больница готова на 80%.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Студенты
23 января 2024, 17:52
Около 50 человек посетили историческую конференцию в музее в Солнечногорске
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Шестая конференция, посвященная исламу и его следу в истории региона, прошла в Солнечногорске. Мероприятие посетили около 50 человек, включая представителей исламского духовенства и общественных деятелей.

Основная тема конференции перекликается с современными событиями. Главная цель встречи - вспомнить о том, как народы трудились и воевали бок о бок.

«Сегодня также наши единоверцы в рядах вместе с православными, с представителями других религий защищают интересы нашей страны. Мы говорим о патриотизме, мы говорим о том, что нас всех объединяет. Любовь к нашей родине, ее защита, это безусловно все те факторы, которые мы сегодня будем обсуждать», - подчеркнул муфтий Московской области Рушан Аббясов.

Темы докладов будут обсуждать на пятничных встречах в мечетях и культурных центрах во всех городских округах Подмосковья.

«Если сказать исторически, то Гитлер и его приспешники главный удар делали на то, что мы многонациональное государство просто развалилось, разбежались по национальным квартирам, а произошло все наоборот - мы сплотились», - отметил председатель Совета ветеранов в Солнечногорске Геннадий Ефимов.

Историки давно пришли к выводу, что сила советского народа и основная сила, что победила в войне тогда - единство и братство советского народа, что не делала различий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск

Новости по теме