Жителям Подмосковья рассказали, как доехать на «День варенья» в Пушкино
Гастрономический фестиваль «День варенья» пройдет 10 и 11 августа в музее-заповеднике «Усадьба Мураново» в Пушкино. Минтранс Подмосковья предложил варианты, как проще всего добраться общественным транспортом до места проведения.
Сначала следует доехать до железнодорожных станций Софрино и Ашукинская Ярославского направления, а затем пересесть на автобус № 34 «Музей-усадьба Мураново - станция Софрино».
На маршруте действуют льготы по соцкартам жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».
Гостей фестиваля традиционно ждут мастер-классы по приготовлению варенья, живая музыка, диджей-сеты и другие развлечения.
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