Жителям Подмосковья рассказали, как доехать на «День варенья» в Пушкино

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Сначала следует доехать до железнодорожных станций Софрино и Ашукинская Ярославского направления, а затем пересесть на автобус № 34 «Музей-усадьба Мураново - станция Софрино».

На маршруте действуют льготы по соцкартам жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Гостей фестиваля традиционно ждут мастер-классы по приготовлению варенья, живая музыка, диджей-сеты и другие развлечения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».