Жителям Подмосковья предложили выбрать лучший дизайн карты «Стрелка»

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Жители Подмосковья могут выбрать понравившийся макет до 10 июня по ссылке. Всего на голосование выставлено десять изображений.

Работы победителей появятся на лимитированной серии карты «Стрелка». Напомним, транспортной картой можно оплатить проезд на городских, пригородных и междугородних маршрутах «Мострансавто».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».