18 ноября 2023, 17:57

Жителям Подмосковья предложили пройти анонимный опрос о безопасности услуг Банка России

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Главное управление региональной безопасности Московской области пригласило жителей региона поучаствовать в анонимном опросе о безопасности банковских услуг от Банка России. Результаты будет использовать финансовый регулятор страны.

«Целью данного опроса является выяснить, с какими формами кибермошенничества столкнулись участники и насколько они информированы о принципах безопасного финансового поведения. Это поможет более точно определить уровень потенциальных угроз и разработать практические меры по их предотвращению», - уточнили в ведомстве.

Принять участие в исследовании можно до 30 ноября включительно.

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Опросы Мошенничество
18 ноября 2023, 17:53
Спортсменка из Павловского Посада победила на Кубке Международной лиги клубного биатлона
ГАУ МО "Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта"
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Спортсменка из Павловского Посада Анастасия Гореева завоевала золотую медаль первого в истории Кубка Международной лиги клубного биатлона. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В турнире поучаствовали свыше 80 биатлонисток из России и Белоруссии. Они соревновались в масс-старте и гонке преследовании.

«Анастасия Гореева из Павловского Посада стала лучшей в большом масс-старте на 12 километров среди женщин, опередив соперниц из Белоруссии и ЗМАО Югра», - уточнили в ведомстве.

Турнир проходит 18 и 19 ноября в Ханты-Мансийске.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Биатлон
18 ноября 2023, 17:50
Еще два участковых пункта полиции открыли в Подмосковье
Главное управление региональной безопасности Московской области
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В преддверии Дня участвовых в Подмосковье открыли еще два участка. Это Участковые пункты полиции в Ленинском городском округе в ЖК «Бутово Парк» и в Мытищах на проспекте Астрахова.

«Служебные помещения предоставлены в районах массовой жилой застройки, соответствуют всем предъявляемым требованиям, созданы отличные условия для работы участковых уполномоченных полиции, инспекторов ПДН», - уточнили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

Работу по открытию новых участковых пунктов в регионе продолжат в 2024 году.

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Полиция
18 ноября 2023, 17:46
Производитель мебели в Подмосковье создаст дополнительные 350 рабочих мест
Фото пресс-службы Минпромторга России
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Компания «Живые диваны» в Богородском городском округе строит завод. На новом предприятии появятся дополнительные 350 рабочих мест. Организацию посетили зампред правительства России и министр промышленности и торговли Денис Мантуров и зампред правительства Московской области и министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

Каждые сутки завод производит почти тысячу диванов, около 300 матрасов, порядка 170 кроватей и другие товары. На данный момент площадь фабрики составляет 80 тысяч квадратных метров.

На новом заводе будут делать трубы из металла, проволоки, механизмы трансформации и пластиковые комплектующие.

«Общий объем инвестиций в проект [составит] два миллиарда рублей. Также это 350 новых рабочих мест для жителей Подмосковья. Строительство планируют завершить в четвертом квартале 2025 года. Новое производство сможет ежемесячно выпускать до четырех тонн тонкостенной трубы и 2,5 тысячи тонн проволоки. При этом отходы производства будут перерабатываться», - заявила Зиновьева.

По словам собственника фабрики Евгения Шаманского, в июне бизнес получил землю площадью 3,6 гектара без торгов для строительства завода.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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Работа Бизнес
18 ноября 2023, 17:39
Школьник из Подмосковья победил на Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту
РО Знание
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Старшеклассник из лицея в Балашихе Илья Гринюк стал абсолютным победителем Всероссийском олимпиады по искусственному интеллекту. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Награждение состоялось на выставке-форуме «Россия». Финал прошел в Университете Иннополис в Татарстане. В последних испытаниях участвовали 50 старшеклассников со всей России.

Школьник увлекается программированием давно. Летом Гринюк стал участником конкурса «Большие вызовы». Вместе с командой он разрабатывал голосового помощника. После школы 11-классник планирует поступать в Высшую школу экономики.

За два дня финалисты решали задачи и встречались с экспертами в сфере искусственного интеллекта. Всего в олимпиаде участвовали более 15 тысяч человек.

Помимо Гринюка за звание победителя сразились в финале еще четыре школьника из Подмосковья. Это Кирилл Цимбалюк из Ивантеевки, Павел Щавелев из Подольска, Максим Плотников из Дубны и Юрий Соколов из Жуковского.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в Подмосковье.

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Искусственный интеллект Школьники

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