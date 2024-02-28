28 февраля 2024, 19:04

Жителям Подмосковья предложили присоединиться к экоакции по контролю за мусором

Читайте нас в: Google Новости

Условия экоакции «Поймай мусоровоз» расширят в Подмосковье с 1 марта. Теперь, помимо синего и серого мусоровозов, объектом «охоты» может стать и мультилифт.

Региональные операторы «ЭкоЛайн-Воскресенск» и «ЭкоПромСервис» запустили акцию, которая направлена на то, чтобы соблюдались правила вывоза отходов, их сортировки и переработки.

Жители должны сделать фото или видео, на котором будет видно, что из мусоровоза вылетают отходы. Также необходимо указать дату, место и контактный номер для связи. Материалы следует отправить в соцсети регионального оператора или на почту rsoactiv@ec-line.ru. Первому приславшему фото или видео, подтверждающие нарушение, выплатят вознаграждение в размере пяти тысяч рублей до вычета налога.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для контроля за нарушениями в регионе разработан целый комплекс мер.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Мусор
28 февраля 2024, 19:03
Александр Мшецян стал заместителем председателя общественного совета Минтранса Подмосковья
Минтранс Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Минтранс Подмосковья провел первое в этом году заседание общественного совета. На встрече выбрали нового заместителя председателя совета — Александра Мшецяна.

На совещании представители совета вместе с замминистра транспорта Подмосковья Сергеем Куненковым также рассмотрели вопросы финансирования транспортного обслуживания и дорожной деятельности в регионе в 2024 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги
28 февраля 2024, 19:03
Более 170 человек переедут из аварийного жилья в новый дом на Октябрьской улице в Пушкино
Министерство стройкомплекса Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Строительство дома для переселенцев из аварийного жилья продолжается на Октябрьской улице в Пушкино. В новое здание переедет 65 семей — более 170 человек. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

На данный момент на объекте завершили фасадные работы, на финишной прямой отделочные работы в квартирах и общедомовых помещениях. Также ведется благоустройство прилегающей территории.

Отмечается, что общая расселяемая площадь аварийного жилого фонда составит почти три тысячи квадратных метров. Напомним, в Пушкино стартовала программа переселения из аварийного жилья, в рамках которой ключи от новых квартир получат более 1,2 тысячи человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте домов в 2024 году. Он подчеркнул, что свыше четырех тысяч объектов обновят и реконструируют до конца года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пушкино Аварийное жилье
28 февраля 2024, 18:06
Центральный парк в Пушкино принял 17 тысяч посетителей за неделю
Министерство благоустройства Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Пушкинский парк культуры и отдыха посетили свыше 17 тысяч человек на прошлой неделе. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

В парке работает каток, площадь покрытия которого составляет более 1200 квадратных метров. Благодаря системе искусственного охлаждения лед держится даже при температурах выше нуля. Покататься можно бесплатно. Рядом есть раздевалки и прокат коньков.

Пушкинский парк регулярно проводит мастер-классы, концерты и тематические мероприятия для жителей. Это всегда привлекает сюда посетителей.

Адрес парка: Пушкино, улица Некрасова, 3А.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Благоустройство Пушкино Парки
28 февраля 2024, 18:00
Подмосковные повара провели кулинарные мастер-классы на ВДНХ
Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО
Читайте нас в: Google Новости
Музей «Сергиевская кухмистерская» провел мастер-классы по приготовлению традиционных блюд на выставке-форуме «Россия». Гостей научили готовить дежень из толокна и карамель из патоки.

«Уже второй раз мы проводим день Московской области в Доме российской кухни. Наш регион представили семь участников из Одинцова, Коломны, Сергиева Посада, Луховиц, Пушкино и Серпухова», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

На театрализованной экскурсии гостям показали, как приготовить ландрины - особую карамель из патоки. Кроме того, посетителям предложили попробовать дежень из толокна. Это забытое русское блюдо, которое готовится из клюквы, овсяного толокна и молока.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Подмосковья представлен весь колорит региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Музеи Сергиев Посад ВДНХ

Новости по теме