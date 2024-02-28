Жителям Подмосковья предложили присоединиться к экоакции по контролю за мусором

Региональные операторы «ЭкоЛайн-Воскресенск» и «ЭкоПромСервис» запустили акцию, которая направлена на то, чтобы соблюдались правила вывоза отходов, их сортировки и переработки.

Жители должны сделать фото или видео, на котором будет видно, что из мусоровоза вылетают отходы. Также необходимо указать дату, место и контактный номер для связи. Материалы следует отправить в соцсети регионального оператора или на почту rsoactiv@ec-line.ru. Первому приславшему фото или видео, подтверждающие нарушение, выплатят вознаграждение в размере пяти тысяч рублей до вычета налога.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для контроля за нарушениями в регионе разработан целый комплекс мер.

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