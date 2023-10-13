Жителям Подмосковья предложили поучаствовать в торгах на участки под строительство домов

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Один из возможных вариантов покупки - это здание площадью 405,7 квадратных метров и участок площадью 47 соток, предназначенный для коммунального обслуживания. Это помещение находится в деревне Верейка на улице 8 Марта и может быть использовано для оказания коммунальных услуг или для приема граждан. Подача заявок принимается до 14 ноября, а аукцион состоится 16 ноября 2023 года. Все желающие приглашаются принять участие.

Также имеется возможность приобрести участок площадью 20 соток в деревне Юрцово и построить дом в 111 километрах от Москвы. Вблизи находятся школы, детский сад, продуктовый магазин и амбулатория. Егорьевск находится всего в 15 минутах езды. Земля предоставляется в аренду на 13 лет и два месяца. Начальная цена аренды составляет 35 тысяч 520 рублей в год. В Московской области 89% участков находятся на торгах только в аренду, но для получения права собственности необходимо построить жилой дом и выкупить участок.

Принцип проведения торгов заключается в том, что победителем становится участник, предложивший самую высокую цену. В случае, если на торги допущен всего один участник, он сможет приобрести лот по минимальной стоимости. Больше информации о доступных лотах можно найти на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил расширить практику выдачи жилищных сертификатов для жителей аварийных домов.

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