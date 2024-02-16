Жителям Подмосковья покажут суперфинал «Битвы роботов» в режиме онлайн

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В соревнованиях примут участие 16 самых сильных команд, включая 10 иностранных коллективов из Индии, Китая, Ирана, Бразилии, ОАЭ, Эквадора, Чили, Беларуси и Казахстана, а также шести команд из России.

Зрители смогут насладиться впечатляющими битвами на высокотехнологичной арене, где встретятся изобретатели и лучшие технологии со всего мира. Победители разделят призовой фонд в размере 500 тысяч долларов.

Мероприятие станет значимой площадкой для международного взаимодействия людей, занимающихся робототехникой. Организаторы приложат все усилия для создания ярких впечатлений.

Игры пройдут 24 февраля с 15:30 до 17:30, 25 февраля с 15:30 до 16:40, а также 26 февраля с 19:00 до 21:30. Жители Подмосковья смогут посмотреть трансляцию онлайн по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. С помощью сервиса можно подобрать развлечения на любой вкус и составить маршрут выходного дня.

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