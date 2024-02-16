16 февраля 2024, 19:52

Жителям Подмосковья покажут суперфинал «Битвы роботов» в режиме онлайн

Unsplash
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Завершающий этап международного чемпионата «Битва роботов» в рамках мультиспортивного турнира «Игры будущего» пройдет через неделю в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

В соревнованиях примут участие 16 самых сильных команд, включая 10 иностранных коллективов из Индии, Китая, Ирана, Бразилии, ОАЭ, Эквадора, Чили, Беларуси и Казахстана, а также шести команд из России.

Зрители смогут насладиться впечатляющими битвами на высокотехнологичной арене, где встретятся изобретатели и лучшие технологии со всего мира. Победители разделят призовой фонд в размере 500 тысяч долларов.

Мероприятие станет значимой площадкой для международного взаимодействия людей, занимающихся робототехникой. Организаторы приложат все усилия для создания ярких впечатлений.

Игры пройдут 24 февраля с 15:30 до 17:30, 25 февраля с 15:30 до 16:40, а также 26 февраля с 19:00 до 21:30. Жители Подмосковья смогут посмотреть трансляцию онлайн по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. С помощью сервиса можно подобрать развлечения на любой вкус и составить маршрут выходного дня.

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Роботы
16 февраля 2024, 20:56
ОМОН «Русич» провел экскурсию для участников подмосковного военно-патриотического клуба «Наставник»
Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
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Сотрудники ОМОН «Русич» Главного управления Росгвардии по Московской области провели экскурсию для участников военно-патриотического клуба «Наставник». Им показали стоящую на вооружении специальную технику и рассказали об особенностях дрессировки минно-разыскных собак.

В ходе мероприятия лабрадор по кличке Бетти, который является «сотрудником инженерно-технической службы», продемонстрировала свою способность находить взрывоопасные предметы, что вызвало настоящий восторг у юных гостей.

Дети ознакомились с возможностями интерактивного тира, где специалисты спецподразделения ведут занятия по огневой подготовке как индивидуально, так и в рамках групповых занятий, моделируя различные боевые ситуации. Ребята попробовали свои силы в стрельбе из лазерного пистолета по различным сценариям.

В завершение мероприятия гости выразили благодарность росгвардейцам за интересную экскурсию и поздравили спецназовцев с наступающим праздником.

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Дети Экскурсии Росгвардия
16 февраля 2024, 20:34
Представители Подмосковья примут участие в показах чемпионата «АртМастерс Регионы» 17 февраля
Министерство культуры и туризма Подмосковья
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Первый предфинальный показ конкурсной работы команды ЦФО в рамках масштабного проекта для молодых специалистов кино- и медиаиндустрии пройдет 17 февраля. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Подмосковья.

В сборную команду от ЦФО вошли представители продюсерского центра «Горад» и государственного автономного учреждения культуры Московской области креативного бюро «Регион» - регионального оператора проекта.

На финальном этапе чемпионата команда занимается разработкой концепции короткометражного фильма, а также его съемкой и монтажом. На данный момент финалисты завершают свои проекты и готовят фильмы к предфинальным показам, которые будут проводиться в каждом федеральном округе.

Проект реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив и направлен на поиск и поддержку молодых специалистов в сфере бэкстейдж-профессий киноиндустрии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий.

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Фильмы
16 февраля 2024, 20:09
Специалисты «Мособлпожспаса» провели тренировку на избирательном участке в Чехове
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники 311-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» провели практическое учение по тушению пожаров на избирательном участке в селе Новый Быт, которое входит в состав городского округа Чехов. Соответствующие мероприятия помогут подготовиться специалистам к возможным происшествиям во время выборов президента.

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Заместитель начальника территориального управления № 13 Дмитрий Чебочкин рассказал о действиях пожарных и спасателей во время тренировки. Он отметил, что на предстоящих выборах, которые состоятся в марте, на избирательных участках ожидается большое количество людей.

«С целью отработки действий по тушению пожара и спасению людей на этих объектах пожарные проводят тренировочные занятия», - отметил Дмитрий Чебочкин.

В рамках учений спасатели осмотрели пункты проведения выборов в селе Новый Быт и проверили готовность первичных средств пожаротушения. Кроме того, специалисты отработали поиск людей внутри здания и осмотрели расположение водоисточников.

Спасатели Чехов Выборы
16 февраля 2024, 19:49
Ветераны хоккея из Воскресенска провели товарищеский матч во дворце спорта «Химик»
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Во дворце спорта Химик» команда ветеранов хоккея из «Активного долголетия» провела товарищеский матч. Несмотря на почтенный возраст, спортсмены регулярно проводят тренировки

Возраст участников варьируется от 60 до 80 лет. Игроки разделены на пятерки, имеют своих вратарей и судей. В рамках проекта они не только тренируются, но и принимают участие в турнирах с командами из других городов. В команде «Долголетия» насчитывается более 30 участников.

Следующий матч у команды запланирован на 27 февраля.

«Радостно то, что с 12 февраля по 15 марта у нас на всей территории России проходит фестиваль „Сила России“, в котором наши ветераны участвуют, показывая свое мастерство на льду», - отметил заместитель председателя совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Слепов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел лесопарк «Шишкин лес», где недавно оборудовали новую лыжню. Любители активного отдыха новую локацию уже оценили.

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Спортсмены Хоккей Активное долголетие Воскресенск

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