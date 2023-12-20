Жителям Подмосковья объяснили суть работы газовых участковых

Генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов объяснил, что газовый участковый - по сути, тот же самый участковый в полиции, только он живет рядом с жителями и они его, как правило, знают.

«Он может проконсультировать по вопросам газовой безопасности, к нему легко можно обратиться. Это не абстрактный человек или должностное лицо. Он отвечает за обслуживание 15 тысяч квартир и постоянно находится в вверенном ему районе. В подчинении у него будут от пяти до семи слесарей, которые каждый день, с утра до вечера будут обслуживать газовое оборудование. Мы очень надеемся, что газовый участковый станет „своим“ для жителей», - пояснил Баранов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион показал лучшие результаты среди всех субъектов страны по программе газификации. По данным на конец лета 2023 года, она затронула 120 тысяч домов.

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