10 апреля 2024, 23:03

Жителям Подмосковья объяснили порядок действий в толпе или при давке

Главное управление региональной безопасности Московской области
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Жителям Московской области напомнили порядок действий в чрезвычайных ситуациях в толпе и при давке. Причина давки обычно заключается в панике и общем желании как можно быстрее оказаться в безопасности.

В различных чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть во время проведения массовых мероприятий, часто происходят давки, в результате которых люди могут пострадать или даже погибнуть. Важно знать, как правильно действовать, чтобы выбраться из толпы.

При посещении массовых мероприятий в помещениях рекомендуется внимательно осмотреться и заранее определить наиболее опасные и безопасные места, запасные и аварийные выходы. Ознакомиться с планом здания и продумать свои действия на случай чрезвычайной ситуации.

В случае если вы оказались в толпе, где начинается давка, важно сразу избавиться от любых предметов, которые могут мешать двигаться, не поднимая упавшие вещи. Рекомендуется защищать грудную клетку и не прятать руки в карманах.

Кроме того, следует постараться сохранить устойчивое положение и избегать падений. При подъеме после падения не опирайтесь на руки, чтобы избежать травм. Не стоит держаться у края толпы, так как внешние ряды могут быть втиснуты в стены. Старательно избегайте преград и не прижимайтесь к поверхностям.

Важно сохранять хладнокровие и не поддаваться паническим настроениям при попадании в давку. Помните, что давка может унести больше жизней, чем само событие, вызвавшее эту ситуацию.

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10 апреля 2024, 21:02
Незаконно построенный киоск снесли в Дмитрове
Рой Евгений Александрович
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Собственники демонтировали овощной киоск, расположенный в поселке совхоза Останкино на улице Краснополянской, дом № 53. Этот незаконно построенный объект был выявлен рабочей группой администрации Дмитровского округа.

Владельцу торговой точки было выдано извещение о необходимости ее скорейшего демонтажа. Как объяснила заместитель главы Дмитровского округа Ольга Мошарова, самовольной постройкой считаются здания, возведенные на замеленных участках, не предназначенных для этого.

«Либо возведенные без получения на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил», - добавила Ольга Мошарова.

С октября 2023 года министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с администрацией Дмитровского округа и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева проводит работу по приведению в соответствие объектов потребительского рынка и услуг.

«Сотрудники администрации Дмитровского округа еженедельно проводят личные встречи с предпринимателями, - отметила Мошарова.

Особенное внимание уделяется объектам, расположенным вдоль крупных транспортных магистралей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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Дмитров
10 апреля 2024, 20:36
Электронный аукцион на устройство линий уличного освещения объявили в Егорьевске
Медиаархив Подмосковья
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Тендер на выполнение работ по устройству уличного освещения объявили в городском округе Егорьевск. Об этом сообщила министр правительства Подмосковья по конкурентной политике Елена Волкова.

Победителю тендера предстоит провести устройство уличного освещения для установки шкафов управления наружным освещением. Работы пройдут в 70 деревнях городского округа. Соответствующая информация опубликована на портале ЕАСУЗ.

Начальная (максимальная) цена контракта превысила 35 миллионов рублей. Все компании, желающие принять участие в электронном аукционе, должны подать заявки до 5 мая.

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Благоустройство Аукционы Егорьевск
10 апреля 2024, 19:41
Тендер на благоустройство дворовых территорий объявили в Павловском Посаде
Медиаархив Подмосковья
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Электронный аукцион на благоустройство дворовых территорий объявили в городе Павловский Посад. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Победителю тендера предстоит выполнить работы по ремонту внутридворового проезда и въезда во двор, отрегулировать высоту колодцев и обустроить новые парковочные пространства.

Исполнитель будет обязать провести ремонт тротуаров и нанести разметки на парковочные места. Кроме того, подрядчик установит лавочки и урны, а также проведет озеленение.

Извещение о проведении конкурса опубликовано на портале ЕАСУЗ. НМЦК превысила 16 миллионов рублей. Крайний срок подачи заявок от участников - 25 апреля.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Аукционы Павловский посад
10 апреля 2024, 19:40
Инклюзивное образование в школах обсудили на конференции в Балашихе
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Развитие инклюзивного образования в школах обсудили на конференции «Мы вместе». Более 100 дефектологов, логопедов, тьюторов и педагогов собрались в Балашихе.

На областной конференции рассказали об опыте работы в Балашихе. На базе школы № 8 с 2018 года вместе с фондом «Шаг в инклюзию» реализуют проект «Ресурсный класс». Его поддерживают Министерство образования Московской области и глава городского округа Балашиха Сергей Юров. Специалисты проекта помогают в социализации детей с аутизмом. Главное, что они социализировались и занимались вместе с другими школьниками. У каждого особенного ученика есть тьютор - такой же ученик, педагог и наставник в одном лице. Сейчас в школе № 8 обучается четыре таких ребенка.

«Нет ничего невозможного, и в 2024 году ребенок-тьютор успешно заменил педагога-тьютора. Теперь ученик второго класса обучается почти без сопровождения взрослого педагога», - рассказала президент благотворительного фонда «Шаг в инклюзию» Анна Сергеева.

Также благодаря внебюджетным средствам благотворительный фонд «Шаг в инклюзию» обучил и переподготовил более 50 педагогов.

На мероприятии тьюторам вручили благодарственные письма Совета депутатов Балашихи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в регионе планируют обновить 12 домов культуры и школ искусств до конца года.

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