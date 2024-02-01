Жителям Подмосковья объяснили порядок действий при отключении электричества

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Зачастую перебои возникают из-за проблем с электрооборудованием в жилых помещениях, включая короткие замыкания и чрезмерные перегрузки. Кроме того, свет могут отключить из-за неуплаты, аварии на сетях или для проведения работ по графику.

В случае внепланового отключения электроэнергии, следует связаться с аварийно-диспетчерской службой управляющей организации или сообщить о проблеме через портал ЕДС МО.

В январе Единая диспетчерская служба Московской области получила 120 заявок от жителей региона по данному вопросу. Большинство сигналов поступило из Подольска, Химок, Лобни и Люберец. Все заявки были обработаны управляющими организациями, электроснабжение восстановлено.

Если отключение произошло из-за образовавшегося долга, собственник квартиры должен обратиться в одно из отделений ресурсоснабжающей организации. После полного погашения задолженности предоставление коммунальной услуги будет возобновлено.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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