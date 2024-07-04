Жителям Подмосковья объяснили пользу от биометрии

В обществе существуют разные мнения о биометрии: одни поддерживают, другие высказывают свои опасения из-за существующих мифов. Новые технологии всегда вызывают страх, особенно в области финансов.

Часто люди теряют свои документы, карты или проездные билеты. Такие ситуации действительно случаются. Потеря физических документов означает потерю личных данных, которые могут быть использованы мошенниками. С биометрией все проще, ведь ваша «улыбка» не теряется. Данные шифруются и защищаются в системе.

Важно отметить, что по закону данные, используемые биометрической системой, не хранятся вместе с личными данными. Таким образом, другой человек не сможет получить доступ к вашим данным и взять на кредит.

Возможные изменения во внешности не являются проблемой, так как система все равно сможет идентифицировать гражданина. Однако после пластической операции потребуется обновление данных.

Данные биометрии могут использоваться исключительно для предоставления государственных и гражданских услуг.

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