06 августа 2024, 22:45

Жителям Подмосковья объяснили, как решить проблему переполненных мусорных баков

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Читайте нас в: Google Новости

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказало, куда обращаться, если контейнеры переполнены, а мусор никто не вывозит. Отвечают за своевременную уборку региональные операторы.

Как пояснили в ведомстве, частота вывоза твердых коммунальных отходов регулируется определенными нормативами в зависимости от среднесуточной температуры.

Например, летом мусор следует вывозить ежедневно, чтобы не допустить появления неприятных запахов и размножения вредных микроорганизмов. А зимой при температуре воздуха до +5°C и ниже допускается вывоз не реже одного раза в трое суток.

Зачастую переполненные мусорные контейнеры свидетельствуют об увеличении числа жильцов многоквартирного дома. В таком случае жители могут обратиться в администрацию города с просьбой увеличить количество мусорных баков.

О проблеме переполненных контейнеров у себя во дворе можно уведомить регионального оператора, а также оставить заявку на сайте «Добродел» или сообщить в территориальный отдел Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Добродел Мусор
06 августа 2024, 23:10
Рекордное за сутки число обращений зарегистрировали в МОДКТОБ
Пресс-служба МОДКТОБ (Кукушкина Елизавета)
Читайте нас в: Google Новости
В Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице зарегистрировали 27 обращений за одну ночь. Это стало рекордом этого лета.

За помощью обратились сразу 37 пациентов. Рост обращений летом в больнице связали с каникулами - большую часть времени дети предоставлены сами себе, поскольку не ходят в школу и не посещают кружки и секции.

«Главный совет для родителей - следите за детьми, страхуйте их на уличных спортивных площадках, горках, детских площадках», - заявил главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главврач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Он также призвал взрослых позаботиться о безопасности детей во время катания на роликах и самокатах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Больницы Врачи Лайфхаки
06 августа 2024, 23:07
В Московском областном центре крови рассказали, какой вес должен быть у донора
Пресс-служба ГБУЗ МО "МОЦК"
Читайте нас в: Google Новости
В Московском областном центре крови рассказали почему вес донора важен. Несмотря на желание помочь нуждающимся — врачи уверены, что нельзя забывать и о собственном здоровье.

Однако не только недостаток веса может стать противопоказанием - учитывается «здоровая» цифра индекса массы тела «Перед донацией врач-трансфузиолог обязательно оценивает уровень ИМТ у всех доноров крови и компонентов. Для допуска к донации ИМТ должен составлять от 18,5 до 40,0», - рассказали в Московском областном центре крови.

Жители Подмосковья могут сдать кровь в Московском областном центре крови или его филиалах в Подольске, Орехово-Зуеве, Щелкове и Воскресенске.

С собой нужно иметь паспорт, СНИЛС, временную регистрацию, если нет постоянной. Процедуру донации могут пройти все желающие, достигшие 18 лет и не имеющие противопоказаний к забору крови.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Щелково Воскресенск Больничный
06 августа 2024, 22:49
Кинопоказ и лекцию в честь 180-летия художника Ильи Репина провели в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Встречу в честь 180-летия со дня рождения известного русского художника Ильи Репина организовали в Центральной детской школе искусств в Химках. Ученикам показали документальный фильм, посвященный живописцу, и рассказали историю его жизни.

Илья Репин известен как мастер психологического портрета. Его работы изображают ключевые моменты в истории государства. Репин сделал неоценимый вклад в отечественную художественную школу: его считают родоначальником такого течения в искусстве, как передвижничество. Полотна «Бурлаки на Волге», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», «Не ждали» знакомы каждому. Личность великого художника в своей кинокартине постарался раскрыть режиссер Алексей Васильев.

«Уверена, что каждый, кто был на показе, открыл для себя что-то новое в творчестве Репина. Очень рада, что на мероприятии присутствовало много молодёжи! Ведь знание своей истории и гордость за ее великих деятелей - это основа нашего будущего», - отметила директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Напомним, что ранее в Химках прошла познавательная лекция, посвященная легендарному космонавту, дважды Герою Союза Советских Социалистических Республик Валерию Быковскому.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Картины Художники
06 августа 2024, 22:46
Выставка медиаискусства пройдет в парке Толстого в Химках до 22 сентября
Читайте нас в: Google Новости
Выставка «Химки глазами Искусственного интеллекта» открылась в музейно-выставочном комплексе «Артишок» в парке Толстого. Экспонаты представлены в виде проекций и интерактивных площадок, а все работы написаны нейросетью.

Гостям выставки предлагают не просто познакомиться с искусством от искусственного интеллекта, но и пообщаться с самим «автором». Достаточно будет просканировать специальные QR-коды, чтобы получить доступ к аудиозаписям. Атмосфера города будущего также достигается с помощью интерактивных прожекторов.

«Химки - город инноваций, где современные технологии уже стали неотъемлемой частью нашей жизни. На выставке химчане могут увидеть, как ИИ воспринимает их любимый город и каким может быть его будущее», - поделился лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Выставка будет открыта до 22 сентября. Познакомиться с экспонатами можно со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00.

Напомним, что ко Дню города в Химках проведут множество праздничных мероприятий. Так, в «Артишоке» уже действует арт-галерея «Типичные Химки. Семейные истории». Она познакомит жителей с 46 картинами на семейную тематику.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Химки Искусственный интеллект

Новости по теме