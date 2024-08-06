Жителям Подмосковья объяснили, как решить проблему переполненных мусорных баков

Как пояснили в ведомстве, частота вывоза твердых коммунальных отходов регулируется определенными нормативами в зависимости от среднесуточной температуры.

Например, летом мусор следует вывозить ежедневно, чтобы не допустить появления неприятных запахов и размножения вредных микроорганизмов. А зимой при температуре воздуха до +5°C и ниже допускается вывоз не реже одного раза в трое суток.

Зачастую переполненные мусорные контейнеры свидетельствуют об увеличении числа жильцов многоквартирного дома. В таком случае жители могут обратиться в администрацию города с просьбой увеличить количество мусорных баков.

О проблеме переполненных контейнеров у себя во дворе можно уведомить регионального оператора, а также оставить заявку на сайте «Добродел» или сообщить в территориальный отдел Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

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