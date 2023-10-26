Жителям Подмосковья объяснили, как получить чек с QR-кодом после поездки в транспорте

В последнее время в «Мострансавто» стали часто поступать вопросы от пассажиров о том, как им подтвердить факт проезда в общественном транспорте и получить чек с QR-кодом. В компании сообщили, что теперь гражданам не нужно хранить бумажные чехи.

«Есть удобный и простой способ подтвердить факт поездки в общественном транспорте, так как все подтверждающие поездку документы доступны онлайн», - прокомментировали в «Мострансавто».

Получить соответствующие чеки можно самостоятельно, заполнив форму на сайте «Мострансавто». Необходимые реквизиты, в том числе серию и номер билета, можно получить в личном кабинете оператора системы обеспечения безналичной оплаты проезда АО «Расчетные решения».

После ввода данных система откроет искомый документ в новом окне. С этой страницы вы сможете сохранить его, отправить на любой адрес электронной почты и распечатать.

В «Мострансавто» также обратили внимание пассажиров на то, что информация по совершенным поездкам, оплаченным с помощью транспортной карты «Тройка», предоставляется ее эмитентом - ГУП «Московский метрополитен».

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