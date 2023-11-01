Жителям Подмосковья объяснили, что включает в себя программа капремонта общего имущества МКД

Ранее в подмосковном министерстве ЖКХ напомнили, что собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах должны делать взносы за капитальный ремонт. Соответствующая обязанность по уплате возникает после того, как здание включат в региональную программу капремонта.

В список проекта входят все МКД, расположенные на территории региона, за исключением аварийных зданий и домов, в которых располагаются менее пяти квартир. Также в программу входит перечень видов работ по капитальному ремонту и плановый год проведения реконструкции.

Жители Подмосковья могут ознакомиться с адресной программой на главной странице сайта регионального Фонда капитального ремонта.