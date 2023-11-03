03 ноября 2023, 12:31

Жителям Подмосковья напомнили условия участия в программе социальной ипотеки

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Министерство жилищной политики Московской области назвало основные мифы о «Семейной ипотеке». Программу продлили до 1 июля 2024 года для людей, у которых родился ребенок в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года.

Программа рассчитана не только на молодые семьи, но и на родителей-одиночек, у которых: первый ребенок родился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года, двое и более детей до 18 лет или есть ребенок-инвалид до 18 лет.

Максимальная сумма кредита на льготных условиях составляет 12 миллионов рублей. Дополнительные средства можно получить на рыночных условиях по одной из региональных программ.

Отмечается, что рефинансировать кредит на квартиру можно только на покупку жилья от застройщика по ДДУ или договору купли-продажи.

Напомним, программу «Социальная ипотека» запустили в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева. За время ее реализации собственное жилье успели получить врачи, учителя, молодые ученые и тренеры.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Ипотека
03 ноября 2023, 12:57
Участники «Активного долголетия» в Пущине освоили рисование песком
ГБУСО МО "КЦСОиР "Серпуховский"
Читайте нас в: Google Новости
Рисование песком как арт-терапию опробовали участники клуба «Активное долголетие» в Пущине. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Подмосковья.

Занятие с песком способствует расслаблению, снимает эмоциональное напряжение и активизирует работу головного мозга. Такой вид творчества не требует специальных навыков и отсылает к детству, напоминая игру в песочнице или на берегу моря.

Участники проекта «Активное долголетие» комплексного центра «Серпуховский» занятием остались довольны. По словам пенсионеров, им было приятно освоить что-то новое.

Количество участников «Активного долголетия» в городском округе Пущино увеличивается с каждым годом. Сейчас в проекте почти 300 человек. Записаться на занятия можно по телефону: 8 (4967) 73-54-58.

Проект «Активное долголетие» реализуется при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Активное долголетие
03 ноября 2023, 12:27
Подмосковье перешло на зимнее содержание дорог
Минтранс Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Дорожные службы Подмосковья перешли на зимний режим работы — об этом сообщили в Минтрансе региона. К расчистке трасс готовы более 3,5 тысячи специализированных машин и тракторов.

«Мы продолжим работать по разработанным в прошлом сезоне четырем погодным сценариям: снегопад, после снегопада, переход через 0 градусов, сухая погода. Для каждого из них есть свой регламент уборки „, - рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

В зависимости от сценария, дорожники будут проводить обработку против образования наледи, очистку трасс и тротуаров. Учитывая опыт прошлой зимы, в Подмосковье взяли на контроль более 10 точек в жилых комплексах, где были проблемы с общественным транспортом из-за снега.

К сезону дорожники заготовили 1,7 миллиона тонн противогололедных материалов, организовали более 300 мест для складирования снега. Специалисты мониторят погодные условия и готовы сразу реагировать на возникающие вызовы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что коммунальные службы применят четкие алгоритмы уборки снега.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги
03 ноября 2023, 12:10
Проекты подмосковного кадрового центра и «Активного долголетия» представят на международной выставке
Министерство социального развития Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Первую интерактивную карту «Активного долголетия» и проект кадрового центра представят на международной выставке-форуме «Россия» 4 ноября. Для гостей павильона подготовят мастер-классы, лекции, кинопоказы и другие мероприятия.

Разработка «Активного долголетия» будет представлена в выставочном пространстве Минтруда России.

«Подмосковный проект „Активное долголетие“ - это более 260 тысяч долголетов, современные клубы, где каждый найдет любимое занятие, свыше 80 уникальных туристических маршрутов для бесплатных экскурсий», - отметила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Помимо этого, гости смогут посмотреть интерактивную фотовыставку победителей конкурса «Семья года». Напомним, многодетная семья Мусихиных из Дмитрова победила во всероссийском конкурсе в 2022 году в номинации «Молодая семья».

Напомним, проект «Активное долголетие» реализуется при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Активное долголетие
03 ноября 2023, 12:08
Свыше 470 миллионов рублей выделят на жилье молодым семьям Подмосковья в 2024 году
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Программа по улучшению жилищных условий для молодых семей продолжится в Подмосковье в следующем году. На социальные выплаты планируется направить 470 миллионов рублей.

Председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый рассказал, что за три года социальные выплаты на приобретение или строительства жилья получат 776 молодых семей, из них 270 - в 2024 году. На это планируется предусмотреть свыше 470 миллионов рублей, из которых 84 миллиона - из федерального бюджета.

Чтобы стать участником программы, понадобится собрать пакет документов и встать на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Когда подойдет очередь, выдадут сертификат на использование субсидии.

Участвовать в программе могут семьи, где обоим супругам еще нет 35 лет. Если детей нет, размер субсидии составит 30% от стоимости жилья, с детьми - 35%.

Для получения услуги и консультаций семьям нужно обращаться в администрацию своего муниципалитета. Там подскажут, какие документы понадобится собрать.

Летом в Подмосковье ввели три новые меры поддержки для неработающих пенсионеров, многодетных с низким доходом и семей с детьми-инвалидами. Это доплаты и пособия - их получили уже около 45 тысяч льготников, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Семья Мособлдума

Новости по теме