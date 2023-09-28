Жителям Подмосковья напомнили тарифы за горячую воду

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Тарифы на горячую воду устанавливаются, исходя из установленных цен на холодную воду и тепловую энергию, необходимую для подогрева. Чтобы рассчитать стоимость кубометра горячей воды самостоятельно, необходимо использовать следующую формулу: сложить тариф на холодную воду с тарифом на тепловую энергию, а полученные данные умножить на норматив на подогрев кубометра холодной воды. Все данные можно найти в платежке.

Нормативы затрат тепла на подогрев устанавливаются министерством ЖКХ Московской области. Информацию величине тарифа можно узнать в онлайн-сервисе для граждан «Поиск Распоряжения».

Ранее Андрей Воробьев рассказал об открытии новой котельной «Пионерская» в Королеве. Она снабжает теплом 60 домов, детские сады, школы, главную больницу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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