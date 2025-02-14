Жителям Подмосковья напомнили срок передачи показаний счетчиков в феврале
Период приема показаний счетчиков начинается в большинстве округов Московской области 15 февраля. Единый расчетный центр региона напомнил о необходимости предоставить данные вовремя.
В случае отсутствия показаний в первые три месяца, плата начисляется по среднему потреблению, а затем – по нормативу. Его высчитывают по количеству зарегистрированных на жилплощади людей.
Повышающий коэффициент используют если проверка счетчика просрочена или устройство неисправно.
Показания проще всего передать через личный кабинет , при помощи мобильного приложения или чат-бота на портале МосОблЕИРЦ. Также это можно сделать в клиентском офисе расчетного центра или по номеру 8 (499) 444-01-00.