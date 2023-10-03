Жителям Подмосковья напомнили способы защиты от клещей

Читайте нас в:

Самый простой способ уберечься от укуса клеща - правильно подготовиться к походу в лес. Главное - не дать клещу шанс пробраться под одежду: брюки надо заправить в носки, обязателен плотно прилегающий головной убор, между вещами не должно быть зазоров. Лучше выбрать одежду светлых тонов, на которой будет лучше видно клеща. На открытых участках тела надо использовать репелленты.

Клещи впиваются не сразу, поэтому дома надо снять одежду и внимательно осмотреть себя. Если есть собака, после прогулки желательно осмотреть и ее тоже. В шерсти могут прятаться клещи.

Ранее Московская область получила от Минпромторга 16 новых машин скорой помощи, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Их задействуют в работе уже со следующей недели.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Наш район не является опасным по клещевому энцефалиту, но изредка встречаются клещи-носители боррелиоза. В последнее время к нам часто обращаются пациенты, которых атаковал клещ. Люди идут в лес, приносят полные корзины грибов, а заодно - клещей на себе», - говорит кандидат медицинских наук Дмитрий Захаров.

Он напомнил, что если снятый клещ жив, его нужно отнести на экспертизу. Если выяснится, что насекомое - носитель инфекций, пациенту необходимо обратиться в поликлинику, к врачу-инфекционисту.