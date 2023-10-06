Жителям Подмосковья напомнили способы расчета платы за отопление

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Если дом оборудован приборами учета, то плата рассчитывается исходя из фактического объема потребления. Начисления происходят несколькими способами: в течение года или в течение отопительного сезона.

В октябре в квитанциях жителей, кто оплачивает услугу только в отопительный период, снова появится строка «Отопление». Подробнее о том, как начисляется плата за отопление, можно узнать на информационном портале «Твой Домовой» или в личном кабинете МосОблЕИРЦ в разделе «Умная платежка».

По всем вопросам, связанным с начислением платы и качеством услуг можно обратиться в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей. Он назвал тему «чувствительной и важной».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».