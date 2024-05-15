Жителям Подмосковья напомнили способы передачи показаний счетчиков

Своевременная передача показаний - гарантия того, что коммунальный платеж рассчитают по фактическому потреблению, а не по нормативу. Передать показания можно на сайте МосОблЕИРЦ , в клиентском офисе расчетного центра, а также по телефону 8 (499) 444-01-00. Голосовой помощник принимает данные с 06:00 до 23:00.

Напомним, со сроками приема показаний можно ознакомиться в личном кабинете МосОблЕИРЦ в разделе «Счетчики».

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