Жителям Подмосковья напомнили преимущества электронных регистраций сделок с недвижимостью

Любые сделки с недвижимостью, при которых меняется состав собственников, подлежат регистрации в Росреестре. Для их совершения требуется усиленная квалифицированная электронная подпись. Она обладает такой же юридической силой, как и собственноручная.

Электронная регистрация позволяет подать заявление из любой точки мира в любое удобное время.

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