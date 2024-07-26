Жителям Подмосковья напомнили правила утилизации отходов

«Московская область делится на семь кластеров - зон работы региональных операторов. Именно регоператоры ответственны за сбор и транспортировку твердых коммунальных отходов к местам их последующей переработки», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Он отметил, что опасные отходы представляют угрозу для здоровья человека и окружающей среды. Именно поэтому батарейки, аккумуляторы, ртутные градусники и ряд других предметов требует особого внимания к утилизации.

Существуют и другие классификации отходов - крупногабаритные, сухие, строительные и смешанные. Каждый житель должен ответственно относиться к распределению отходов. Определить, какой отход к какому классу принадлежит, поможет Федеральный каталог.

Ранее Андрей Воробьев поручил начать подготовку коммунальной техники к зиме в Подмосковье. К сезону в регионе закупят новые трактора и погрузчики, но вместе с тем важно привести в порядок существующий парк техники, а также усилить работу по кадровому вопросу.

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