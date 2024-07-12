12 июля 2024, 20:54

Жителям Подмосковья напомнили правила провоза животных в электричках

ЦППК
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Центральная пригородная пассажирская компания дарит пассажирам кулоны с изображением животных. Сувенир можно получить в привокзальных кассах. Цель акции — напомнить путешественникам правила провоза домашних питомцев в электричках.

Как пояснили в Минтрансе Подмосковья, кулон может получить каждый пассажир при оформлении билета на провоз животного, - в кассах Белорусского, Казанского, Киевского, Курского, Павелецкого, Савеловского и Ярославского вокзалов.

«Наши пассажиры все чаще берут с собой в дорогу домашних любимцев. Только с начала года оформлено 212 тысяч билетов на провоз животных. В подаренные кулоны-адресники необходимо поместить информацию о своем любимце - так в любой непредвиденной ситуации ему будет проще вернуться домой», - рассказала начальник департамента по связям с общественностью ЦППК Софья Фоменко Ко всем кулонам прилагается открытка-памятка с правилами провоза животных в электропоездах.

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Дороги Животные Поезда
12 июля 2024, 20:30
Более 22 тысяч тонн продукции в год выпустит сырный завод под Дмитровом
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных посетил сырный кластер в деревне Лучинское Дмитровского городского округа. Объем инвестиций в предприятие составляет более шести миллиардов рублей.

Как пояснили в ведомстве, благодаря реализации этого проекта удалось создать более 600 рабочих мест. Предприятие «Сырая долина» выпускает 22,5 тысяч тонн сыра в год, а производство сухой сыворотки - 14,28 тысяч тонн.

Двойных подчеркнул важность поддержки перспективных проектов, которые направлены на развитие сельского хозяйства и выпуска продовольствия.

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Инвестиции Заводы
12 июля 2024, 20:24
Первая смена в школьных лагерях Воскресенска завершилась
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Закончилась первая смена в школьных летних лагерях дневного пребывания в Воскресенске. Ребята обучались, играли и занимались спортом.

Воспитанники изучали правила дорожного движения и пожарной безопасности. Например, в лагере школы «Горизонт» в селе Федино для детей организовали мастер-классы, экскурсии и встречи с пожарными.

Ребята участвовали в спортивно-развлекательных мероприятиях: ежедневных разминках, зарядках и танцах на свежем воздухе. Школьники играли в развивающие командный дух и лидерские качества игры.

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Отдых Детские лагеря Воскресенск
12 июля 2024, 20:06
Министр Двойных посетил подмосковный центр создания новых сортов картофеля
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Двойных посетил инновационный центр в селе Рогачево. На предприятии создают новые сорта картофеля, производят безвирусные миниклубни, а также клонируют растения.

На базе центра «ДокаДжин» создана коллекция из 97 сортов и гибридов собственной селекции, а также 19 сортов и гибридов от ведущих зарубежных селекционных центров.

Двойных также осмотрел аккредитованную лабораторию «ИЦ ФитоИнженерия» с самым современным оборудованием, с помощью которого специалисты проводят качественную диагностику патогенов сельскохозяйственных культур.

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Заводы Дмитров
12 июля 2024, 19:55
Детские площадки на одиннадцати улицах Лобни благоустроят в этом году
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Игровые зоны для юных лобнинцев в течение года обустроят на одиннадцати улицах. Отдельное внимание уделят безопасности объектов.

Обновят детские площадки около домов на улицах Физкультурная, Ленина, Чехова, Чайковского, Чкалова и других. Полный список адресов, где пройдут работы, можно посмотреть здесь.

Играть, отдыхать и развиваться там смогут дети разных возрастов. Для малышей обустроят качели, горки и песочницы. Для ребят постарше построят связанные с физикой, географией и космосом тематические зоны.

На площадках установят резиновое покрытие, освещение и камеры видеонаблюдения.

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Благоустройство Дети Лобня

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