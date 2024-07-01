Жителям Подмосковья напомнили правила поведения на железнодорожных путях

В Московской области продолжает расширяться железнодорожная сеть. В связи с возросшим движением поездов увеличилось количество смертей и случаев получения травм. Так, после введения в эксплуатацию МЦД3 и МЦД4 количество травмированных граждан возросло на 13%.

«В связи с этим московской межрегиональной транспортной прокуратурой совместно с органами власти субъекта Российской Федерации транспортной полицией принимается исчерпывающий комплекс мер реагирования как профилактического характера, так и непосредственно мы работаем с причиной фактов травмирования», - указал специалист.

Юрий Городков также выразил надежду, что ситуация на территории Подмосковья будет улучшаться, поскольку в регионе предпринимаются все необходимые меры для этого. Среди них - установка специальных знаков и ограничений, а также строительство надземных пешеходных переходов. Кроме того, ведется постоянная работа с гражданами.

«Только за 2023 год, а также истекший период 2024 года, нами пресечено 350 несанкционированных пешеходных переходов через железнодорожные пути», - рассказал Городков.

Специалист подчеркивает, что основная причина травмирования - личная неосторожность граждан и нарушения при переходе железнодорожных путей. Он также призвал родителей обратить особое внимание на необходимость объяснить детям правила поведения на железной дороге.

«В обязательном порядке заставлять детей снимать наушники, выключать музыку и, соответственно, снимать капюшон перед переходом железнодорожных путей», - подчеркнул Городков.

Он также напомнил, что штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте составляет 1,5 тысячи рублей в Подмосковье.

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