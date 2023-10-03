Жителям Подмосковья напомнили правила покупки участков под зданиями и сооружениями
Министерство имущественных отношений Московской области напомнило, кто имеет право на приобретение земельного участка под зданием или сооружением. В ведомстве уточнили, что собственники зданий на земле, находящейся в государственной или муниципальной собственности, обладают исключительным правом на приобретение этих участков в собственность или в аренду.
Согласно правилам, для начала нужно сформировать земельный участок. Важно, чтобы площадь объекта занимала не менее 10% от площади формируемого участка.⠀ Затем специалист поможет сформировать схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории. После этого заявителю необходимо будет согласовать предоставление участка. Сделать это можно на региональном портале госуслуг. Администрация округа проверит все данные, а потом выдаст постановление, по которому нужно будет поставить участок на учет.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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