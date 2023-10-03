Жителям Подмосковья напомнили правила покупки участков под зданиями и сооружениями

Новый культурно-досуговый центр появится в Звенигороде в 2024 году

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По инициативе местных жителей в микрорайоне Супонево в Одинцовском округе откроется новый кльтурно-досуговый центр. К работам приступят в 2024 году.

Дом культуры откроют в корпусе № 3 по Нахабинскому шоссе. Нежилые помещения на первом и втором этажах здания передали в безвозмездное пользование Введенскому сельскому Дому культуры «Огонек». После завершения ремонтных работ новый культурно-досуговый центр станет его филиалом.

«Осмотрели помещения вместе с активными жителями микрорайона. <…> По нашей задумке, здесь должен появиться полноценный дом культуры - с творческими мастер-классами, образовательными, спортивными и музыкальными кружками», - рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

По его словам, в новом центре смогут разместиться филиал «Активного долголетия», хор ветеранов и шахматный клуб, в котором занимаются более 60 человек всех возрастов.

Проект нового дома культуры разработают в этом году, а в 2024-м приступят к ремонту.

Напомним, что в 2021 году Дом культуры «Огонек» стал победителем конкурса Министерства культуры Московской области на лучшее учреждение в сельской местности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Дом культуры «Родники» в Волоколамске полностью обновят к концу года. Там также установят современное оборудование.

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