Жителям Подмосковья напомнили правила подготовки квартиры к отъезду на праздники

Первым делом рекомендуется отключить электроприборы. Необходимо удостовериться, что телевизоры, компьютеры, утюги и гирлянды отключены от сети. Это не только поможет сэкономить электроэнергию, но и снизит риск короткого замыкания.

Важно также закрыть окна и двери. Убедитесь, что все замки надежно заперты, чтобы избежать аварийных ситуаций, вызванных плохими погодными условиями. Следующий шаг - проверить водопровод. Рекомендуется перекрыть воду, чтобы предотвратить протечки и возможное затопление.

Не забывайте и о мусоре. Избавьтесь от отходов, чтобы избежать неприятных запахов и нежелательных «посетителей». Кроме того, стоит проверить и закрыть газовое оборудование, перекрыв все краны у плиты и котла.