30 декабря 2024, 15:23

Жителям Подмосковья напомнили правила подготовки квартиры к отъезду на праздники

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнило простые правила, как подготовить квартиру к отъезду. Специалисты дали советы в преддверии новогодних праздников, когда многие планируют поездки или визиты к родным и друзьям.

Первым делом рекомендуется отключить электроприборы. Необходимо удостовериться, что телевизоры, компьютеры, утюги и гирлянды отключены от сети. Это не только поможет сэкономить электроэнергию, но и снизит риск короткого замыкания.

Важно также закрыть окна и двери. Убедитесь, что все замки надежно заперты, чтобы избежать аварийных ситуаций, вызванных плохими погодными условиями. Следующий шаг - проверить водопровод. Рекомендуется перекрыть воду, чтобы предотвратить протечки и возможное затопление.

Не забывайте и о мусоре. Избавьтесь от отходов, чтобы избежать неприятных запахов и нежелательных «посетителей». Кроме того, стоит проверить и закрыть газовое оборудование, перекрыв все краны у плиты и котла.

Праздники Правила Квартиры
30 декабря 2024, 14:48
Жители Балашихи пробегут 2025 метров в Пестовском парке 1 января
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Традиционное мероприятие от «5 верст» в Пестовском парке пройдет в рамках марафона «Забег обещаний». Принять участие в нем может любой желающий, зарегистрировавшийся на сайте.

«Забег обещаний» - это открытый праздничный марафон для всех, кто хочет бежать к своей мечте. Цель мероприятия - не скорость и время, а шаг к исполнению заветного желания. Участники напишут его на нагрудном номере и сделают 2025 шагов к осуществлению задуманного.

Старт мероприятия - в 12.00. Место сбора - в Пестовском парке в 300 метрах от центрального входа, ближайший ориентир - здание «Проката».

«5 верст» из Балашихи признаны лучшим парковым забегом в России в 2024 году. За это время сообщество бегунов городского округа провело 52 старта, в которых приняли участие более шести тысяч человек.

Балашиха Парки
30 декабря 2024, 12:48
Вокальный ансамбль в Волоколамске снял музыкальный клип к Новому году
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Волоколамская «Забава» подарила к Новому году «Снежинку». Музыкальный ансамбль снял клип на популярную новогоднюю композицию и опубликовал в социальных сетях. В нем приняли участие юные жители муниципалитета.

Вокалистки Волоколамского центра культуры и творчества «Родники» снимают новогодний клип в пятый раз. «Забава» - один из самых популярных коллективов в городском округе. Их творчество любят и за пределами муниципалитета, а работы набирают большое количество просмотров в социальных сетях.

В прошлом году вокалистки исполнили композицию «Пять минут», а в этом - «Снежинка».

«Нам помогали люди. Мы искренне благодарны директору „Родников“ Сергею Широкову, Виктору Павельеву, Юрию Павельеву, нашим маленьким актрисам Приходько Анюте, Лебедевой Евочке, Архиповой Ксюше, Шкапкиной Арише, Елтышевой Даше, Киселевой Веронике. Надеемся, что наш клип понравится. Поздравляем всех с Новым годом!», - сказала руководитель «Забавы» Виолетта Маслова.

Посмотреть видео можно на официальной страничке коллектива в социальной сети ВКонтакте.

Новый год Волоколамск
30 декабря 2024, 12:46
Досрочно открытый мост через реку Молодильню проверили в Истре
Сергей Олексюк
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Движение по новому мосту через реку Молодильню открыли на месяц раньше намеченного срока в районе деревни Троица городского округа Истра в середине декабря. Протяженность нового двухполосного объекта составляет около 90 метров, включая подходы.

Заместитель председателя правительства и министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик проверил мост, пообщался с жителями соседних деревень и оценил качество проведенных работ.

Гержик пояснил, что движение по мосту запустили 20 декабря. Он напомнил, что весной этого года старый мост обрушился из-за поднявшегося уровня воды и размытия грунта, и вот теперь жители вновь получили возможность пользоваться новой переправой.

«Сейчас благодаря сооружению жители деревень Троица, Часовня и Гордово и многочисленных СНТ смогут беспрепятственно выехать из деревень в сторону Новорижского шоссе», - указал Гержик.

В процессе строительства моста обеспечили два альтернативных маршрута: временную дорогу рядом со старым мостом и проезд через территорию дачного некоммерческого партнерства «Истринские холмы». С завершением строительства эти временные участки будут ликвидированы. Новая переправа является единственным подъездом к деревням Гордово и Часовня, а также к коттеджному поселку «Истринские холмы».

Для безопасности и удобства людей на новом мосту предусмотрена пешеходная зона. Строителям предстоит завершить работы по берегоукреплению и установить специальные конструкции, которые будут предотвращать размыв моста в период паводков.

Истра Строительство Алексей Гержик Дороги Водители
30 декабря 2024, 12:39
Автобусные рейсы в Балашихе запустят в Новый год и Рождество бесплатно
Пресс-служба администрации Балашихи
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С 31 декабря на 1 января транспорт будет ходить до 3:00. В Рождественскую ночь с 6 на 7 января — до 2:00.

Жители Балашихи в новогоднюю ночь смогут бесплатно воспользоваться проездом на метро и МЦК с 20:00 до 6:00. Для удобства пассажиров, которые захотят посетить церковные службы на Рождество, на МЦД запустят дополнительные утренние и ночные маршруты. С 9 января транспортное обслуживание жителей будет осуществляться по расписаниям рабочего дня.

Праздники Автобусы Балашиха

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