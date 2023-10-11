Жителям Подмосковья напомнили правила подготовки дома к пуску газа
Газ могут подключить к дому, подготовленному в соответствии со всеми нормативными требованиями. Например, в здании должны провести работы, направленные на смену типа системы отопления.
Помимо этого, необходимо установить газоиспользующее оборудование на места, предусмотренные проектом, произвести монтаж отопительной системы и системы дымовых каналов.
Количество работ зависит от используемого ранее способа отопления.
В министерстве энергетики Московской области уточнили, если ранее дома топились дровяной печкой, специалисты выполняют обвязку топочной, монтируют контур заземления, системы вентиляции и дымоудаления, демонтируют печь.
Подмосковье - первый регион России, в котором по поручению губернатора Андрея Воробьева начали действовать льготы на социальную газификацию. Московскую область назвали заметным регионом по газификации.
Чтобы подключиться на льготных условиях , жителям необходимо подать заявку через сайт Р ПГУ.