Жителям Подмосковья напомнили порядок смены радиаторов отопления

В министерстве подчеркнули, что в случае, если радиаторы начинают протекать, замену нужно провести незамедлительно, закрыв радиаторный кран и обратившись в управляющую организацию. Плановую же замену рекомендуют доверить профессионалам, чтобы избежать ошибок. Отмечается, что срок службы радиаторов в среднем составляет 25 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах постройки почти 40 километров теплосетей в Солнечногорске до конца 2024 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».