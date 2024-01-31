31 января 2024, 19:45

Жителям Подмосковья напомнили параметры качества коммунальных услуг

ГУСТ МО
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Главное управление регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области напомнило жителям региона параметры качества коммунальных услуг. Они четко определены в постановлении правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354.

Холодная вода должна быть доступна жителям дома всегда. В случае аварии допускается перерыв в подаче не более восьми часов в месяц в целом и не более четырех часов однократно. Качество воды должно соответствовать установленным нормам по составу и давлению.

Горячую воду могут временно отключать для проведения профилактических и ремонтных работ. Срок отключения не должен превышать 14 дней в году. Аварийные перебои не должны превышать восемь часов в месяц и четырех часов однократно. Температура горячей воды должна находиться в пределах от 60 до 75 градусов. Допустимое отклонение в зависимости от времени суток составляет до пяти градусов ночью и до трех градусов днем.

Электроснабжение потребителей должно осуществляться непрерывно. При наличии двух независимых резервных источников питания перерыв в подаче электроэнергии не должен превышать двух часов. В случае наличия только одного источника питания, перерыв может составлять до 24 часов. Напряжение и частота тока должны соответствовать требованиям ГОСТа.

Газоснабжение должно быть постоянным и обеспечиваться круглосуточно. Перерыв в подаче газа допускается не более четырех часов в месяц. Давление газа должно находиться в пределах от 0,0012 МПа до 0,003 МПа.

Отопление в домах также должно подаваться круглосуточно в течение всего отопительного сезона. В случае аварии допустимость перерыва не должна превышать 24 часа в месяц. Нормативная температура воздуха в жилых помещениях должна быть не ниже +18 градусов.

В случае несоблюдения этих требований, необходимо обратиться в диспетчерскую службу управляющей организации или Единую диспетчерскую службу Московской области (ЕДС МО) для оперативного решения проблемы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Электричество Отопление
31 января 2024, 20:07
Профессиональное тестирование земельных инспекторов провели в Подмосковье
МИО МО
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Муниципальные земельные инспекторы Московской области прошли профессиональное тестирование на проверку знаний законодательства. В мероприятии приняли участие 210 специалистов.

Тест состоял из двух вариантов, каждый из которых включал 20 вопросов с тремя вариантами ответов, среди которых только один был правильным. Вопросы касались не только самого законодательства, но и решения практических задач, с которыми инспекторы встречаются в своей ежедневной работе.

В этом году количество вопросов, связанных с налоговой ставкой, было увеличено. Вопросы также затрагивали темы льготной ставки, условия повышения земельного налога для участков и правильное оформление актов выездных обследований, составленных налоговыми органами для принятия решения о пересмотре налоговой ставки в сторону ее увеличения.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова прокомментировала результаты тестирования, отметив, что работа земельного инспектора требует обширных знаний в различных сферах, таких как законодательство, юриспруденция, землеустройство, кадастр, экономика и налоговая отрасль.

«Обучение идет непрерывное. В тесты входят вопросы и практического характера, к примеру, что нужно сделать при самозахвате земельного участка, и здесь важно не наказать правообладателя, а подсказать, какие необходимо сделать шаги для исправления ситуации. И тестирование, которое мы проводим, - обычная форма контроля знаний», - добавила Наталья Адигамова.

Те инспекторы, у которых количество правильных ответов составило менее 40%, будут приглашены на пересдачу теста.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Электричество Отопление
31 января 2024, 19:20
Цикл лекций для будущих мам стартовал в центре охраны материнства в Люберцах
Пресс-служба МОЦОМД
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Лекцию на тему «Послеродовой период» провели на базе женской консультации № 2 в Люберцах. Уроки проходят еженедельно в рамках «Школы будущих матерей».

Перинатальный психолог стационарного отделения Лилия Иващенко рассказала, что послеродовой период является очень сложным временем. На первый план выходят вопросы о правильном питании и уходе за ребенком, изменении режима дня, а также беспокойстве о правильном развитии новорожденного.

«Женщине стоит помнить, что ее здоровье в период после рождения ребенка не менее важно, чем здоровье малыша», - подчеркнула Лилия Иващенко.

Она также отметила, что если во время беременности женщины обычно получают много внимания со стороны врачей, то после родов частые визиты к врачу прекращаются, и поддержки от других женщин больше нет. Поэтому такие темы занятий вызывают большой интерес у новоиспеченных матерей, так как появление ребенка требует дополнительных знаний и навыков, которыми перинатальный психолог с радостью делится.

Лекции проходят каждый понедельник, за исключением первой недели месяца, в 11:00 в Женской консультации № 2 в Люберцах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии детского госпиталя в Красногорске этим летом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Люберцы Дети Врачи Женщины
31 января 2024, 18:55
Более 40 тысяч жителей Подмосковья получили помощь персональных помощников за 1,5 года
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В Московской области проводят самую масштабную в стране программу по капитальному ремонту многоквартирных домов. О планах на 2024 год в эфире «Области перемен» рассказал заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Александр Шаповалов. Другими гостями стали начальник управления Гостехнадзора Минэкологии Московской области Виктор Еремин, заместитель министра соцразвития Московской области Евгений Ермилов и заместитель директора по учебно-методической работе ГАПОУ МО «Московский губернский колледж искусств» Татьяна Надаховская.

Новые условия для абитуриентов Московский Губернский колледж искусств - это центр образовательной и культурной жизни Подмосковья. Его студенты добиваются успехов на всероссийских и областных конкурсах и фестивалях. Сейчас колледж готовится к новой приемной кампании.

«Самое главное отличие в этом году - все абитуриенты могут подать заявление через „Госуслуги“. Многие поступают в несколько учебных заведений, и это прекрасная возможность сэкономить время», - заключила заместитель директора по учебно-методической работе ГАПОУ МО «Московский губернский колледж искусств» Татьяна Надаховская.

Она подчеркнула, что выпускники губернского колледжа искусств вносят значимый вклад в культуру подмосковного региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Учет охотничьих животных Каждый год Министерство экологии и природопользования Московской области вместе с охотхозяйствами проводит зимний учет охотничьих животных. Сотрудники умеют анализировать следы на снегу, используют фотоловушки.

«В регионе обитает 68 видов охотничьих животных. Пять копытных, 45 видов птиц и 17 видов крупных животных. И медведь к ним добавляется. Животные обитают по всей территории области, несмотря на высокую степень урбанизации», - сообщил начальник управления Гостехнадзора министерства экологии и природопользования Московской области Виктор Еремин.

Специалисты также следят за соблюдением охотничьих сезонов - контролируют даты, соблюдение правил и нарушение запретов.

Персональная помощь в Подмосковье Более 40 тысяч жителей Подмосковья получили помощь от персональных помощников. В центре интересов службы - инвалиды и бойцы СВО.

«Служба персональных помощников создана в регионе с сентября 2022 года. Работает достаточно эффективно. У нас есть задача - оказать максимальную адресную помощь людям, которые больше всего в ней нуждаются», - отметил заместитель министра социального развития Московской области Евгений Ермилов.

По его словам, в Московской области проживают 420 тысяч инвалидов, которым необходима помощь. За поддержкой люди с инвалидностью могут обратиться в комплексные центры социального обслуживания и реабилитации в своем городском округе.

Новые лифты и отремонтированные дома В Московской области проводят самую масштабную в стране программу по капитальному ремонту многоквартирных домов. Во время работ обновляют кровли, лифты, газоснабжение, инженерные коммуникации и фасады. Так, в конце 2023 года весь лифтовой парк Московской области, отработавший нормативный срок 25 лет, заменили. В этом году планируют заменить еще 540 лифтов.

«Лифтовой парк области составляет порядка 60 тысяч лифтов. В ходе реализации региональной программы капитального ремонта с 2014 года заменено порядка 13 тысяч лифтов в домах Подмосковья. До 2020 года мы заменили все лифты старше 25 лет. С того времени программа по замене устаревших лифтов реализуется в плановом порядке», - прокомментировал заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта общего имущества МКД МО Александр Шаповалов.

Ремонтные работы Экология
31 января 2024, 18:50
ВРИП главы Лобни Кротова обсудила развитие бизнеса с руководством крупнейшего предприятия округа
пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова встретилась с руководителем организации «Компания Металл Профиль» Игорем Ходиным. На встрече обсудили вопросы, связанные с бизнесом и с городом в целом.

Предприятие занимает топовые позиции в России и СНГ по производству сэндвич-панелей и вентилируемых фасадов. Компания - лидер по производству металлочерепицы, стальных кровель и фасадов, водосточных систем из стали в мире.

«„Металл Профиль“ - первая компания в моем списке знакомств с лобненскими производствами. Для каждого муниципалитета очень важно иметь прямую и открытую коммуникацию с представителями предпринимательского сообщества. Особенно сейчас, когда импортозамещение и поддержка отечественных производителей - приоритетное направление, которое обозначил президент», - отметила Анна Кротова в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей в регионе. По его словам, это особенно важно сейчас - в условиях санкций.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Бизнес

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